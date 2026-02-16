En vivo
Investigan muerte de menor de 17 años en medio de una balacera en el centro de Cali

Investigan muerte de menor de 17 años en medio de una balacera en el centro de Cali

Según los reportes preliminares, al parecer, el ataque iba dirigido contra el padre del menor, quien resultó herido en medio del ataque.

