En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Invima ordena retiro nacional de espuma limpiadora infantil por alteración microbiológica

Invima ordena retiro nacional de espuma limpiadora infantil por alteración microbiológica

La autoridad sanitaria dispuso sacar del mercado un lote de un producto para bebés y niños tras detectar niveles de microorganismos por encima de los límites permitidos para cosméticos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad