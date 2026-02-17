En vivo
Obra vial en Florián, Santander, genera represamiento de quebrada y amenaza viviendas rurales

Obra vial en Florián, Santander, genera represamiento de quebrada y amenaza viviendas rurales

El alcalde de Florián denunció que un contratista estaría arrojando material de excavación a la quebrada La Venta, generando represamiento, riesgo de crecientes súbitas y afectaciones para más de 20 familias.

Daño ambiental en Florián, Santander.
Daño ambiental en Florián, Santander.
Imagen de la administración municipal.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de feb, 2026
Editado por: Alix Salamanca

