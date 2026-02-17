Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy martes 17 de febrero de 2026

Publicidad
El Súper Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia gracias a su formato diferencial, que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología lo distingue de los sorteos tradicionales y mantiene a miles de jugadores atentos a los resultados oficiales cada día.
El resultado oficial del sorteo realizado este martes 17 de febrero de 2026 fue:
Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo. Se recomienda confirmar siempre el resultado a través de canales oficiales o directamente con el vendedor autorizado.
La dinámica del Súper Astro Luna es sencilla y diferente a otros juegos de azar en Colombia. Para participar, el jugador debe:
Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número en estricto orden (de izquierda a derecha) y también el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.
Además, existe la opción “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos. Esta modalidad debe solicitarse al asesor en el momento de realizar la apuesta.
Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad según el presupuesto y la estrategia del participante.
El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:
Tras cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para consulta, manteniendo la expectativa diaria entre quienes siguen este popular chance.
El juego ofrece valores accesibles para diferentes tipos de jugadores:
Este rango permite participar tanto con apuestas básicas como con montos más altos.
El Súper Astro Luna está disponible en:
Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta modalidad ofrece mayor comodidad y permite consultar los resultados en tiempo real.
El proceso de cobro depende del monto ganado. En todos los casos se exigen documentos básicos.
Antes del sorteo del 17 de febrero, estos fueron los resultados más recientes:
El Súper Astro Luna mantiene así su atractivo diario, combinando números y signos zodiacales en una dinámica clara, accesible y fácil de entender para quienes buscan probar suerte en Colombia.