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Chocolate fraudulento según Invima
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Cuidado con un chocolate muy vendido para el estrés: Invima afirma que es fraudulento

Invima lanza alerta por medicamento fraudulento que promete aliviar migraña y otros dolores
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Invima emite alerta por sospechoso suplemento de omega-3: es “un peligro latente”

Invima alerta por producto cosmético
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Invima alerta por otro producto cosmético de reconocido influencer: piden evitar su uso

Invima alerta por desodorante
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Invima emitió alerta por uso de peligroso desodorante: prohibió su venta

Ojo con este supuesto medicamento que se vende en Colombia; Invima alerta que es ilegal
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Alerta por venta de producto con publicidad engañosa sobre supuesta pérdida de peso y registro falso

Invima ordena retirar del mercado reconocida crema para peinar
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Alerta de Invima por jabón facial que promocionan influencers
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Invima lanza alerta por bolsa de agua que muchos colombianos compran y tiene registro vencido
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Invima emitió alerta por bolsa de agua que se comercializa de manera ilegal en el país

Invima lanza alerta por removedor de esmalte que usan miles de colombianos
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Invima alerta por popular creatina que usan miles de colombianos para entrenar
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