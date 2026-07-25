Invima alerta por otro producto cosmético de reconocido influencer: piden evitar su uso

El Invima emitió un nuevo comunicado que generó preocupación en el sector cosmético luego de lanzar una alerta sanitaria por la comercialización de otro producto de la marca Arana Shop.

La entidad solicitó a la ciudadanía suspender el uso de la 'TINTA' de esta línea cosmética, tras detectar que no cuenta con autorización para ser comercializada legalmente en Colombia.

La advertencia fue emitida luego de acciones de vigilancia y denuncias recibidas por la autoridad sanitaria, que identificó que el producto era ofrecido principalmente por medio de redes sociales como Instagram, TikTok y otras tiendas virtuales. De acuerdo con el Invima, el artículo no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), un requisito indispensable para la venta de productos cosméticos en el país.

Sin embargo, la situación tomó mayor relevancia al recordar que días atrás el Invima también había alertado sobre otro producto de la misma marca: un jabón facial que sería comercializado sin cumplir con las normas sanitarias.



De hecho, ambos productos hacen parte de la línea cosmética impulsada por el creador de contenido Jesús Arana Simancas, quien se presenta en redes sociales como médico estético.

Invima advierte riesgos por uso de la 'TINTA' de Arana Shop

TINTAS: producto que Invima pide no usar Invima

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos señaló que cualquier cosmético que circule sin registro sanitario representa un posible riesgo para los consumidores, debido a que no existen garantías sobre su composición, fabricación, transporte o almacenamiento.

Ante esta situación, la entidad explicó que no es posible verificar si el producto fue elaborado bajo las condiciones exigidas en Colombia, por lo que recomienda:



Suspender inmediatamente el uso de la “TINTA” marca Arana Shop.

Reportar a las personas o establecimientos que estén distribuyendo o comercializando el producto.

Evitar comprar cosméticos que no cuenten con registro sanitario vigente.

“Suspenda de inmediato el uso del producto TINTA marca ARANA SHOP y reporte a las personas o establecimientos que lo distribuyan a través del portal institucional”, indicó la entidad en su alerta.

¿Quién es Jesús Arana?

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En medio de la alerta sanitaria, el nombre de Jesús Arana Simancas empezó a tomar relevancia en redes sociales. El creador de contenido es un influencer de Cartagena que ganó reconocimiento al compartir información relacionada con procedimientos estéticos y cuidado de la piel.

Hace algunos meses, decidió incursionar en el mercado de productos cosméticos con una línea propia, entre ellos un jabón facial promocionado para ayudar a mejorar la apariencia de la piel después de procesos relacionados con el acné.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 206 mil seguidores en Instagram, Arana comparte contenido sobre tratamientos estéticos, su trabajo en consultorio y los productos que desarrolla.

Invima pide retirar producto de Arana Shop del mercado

Además de las recomendaciones a los consumidores, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar inspecciones para identificar si el producto se encuentra en establecimientos comerciales y tomar las medidas correspondientes.

De igual manera, la entidad hizo un llamado a importadores, distribuidores y comerciantes para abstenerse de vender la 'TINTA' marca Arana Shop.