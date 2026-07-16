Invima ordena retirar del mercado reconocida crema para peinar

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro inmediato del mercado colombiano de un lote de la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre, luego de detectar incumplimientos en los estándares de calidad microbiológica durante análisis realizados por la entidad.

La medida fue emitida mediante la Alerta Sanitaria 212-2026, en la que el Invima advirtió que el producto presentó resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, superando el límite máximo permitido para este tipo de productos cosméticos establecido en la normativa vigente.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el retiro aplica específicamente para el lote 2208-124 de la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre, presentación de 250 mililitros, identificada con el registro sanitario NSOC89337-18CO. El titular del registro es Laboratorios Cosmecol de Colombia S.A.S., mientras que el fabricante corresponde a Dermocosmética Ltda.

Invima alerta por crema para peinar Leche de Coco Pal Pelo. Foto: Invima

¿Por qué el Invima retiró esta crema para peinar?

Según explicó el Invima, la decisión se tomó tras los resultados obtenidos dentro del programa "Demuestra la Calidad", mediante el cual la entidad realiza controles periódicos a diferentes productos disponibles en el mercado nacional.



Los análisis evidenciaron una alteración en la calidad microbiológica del cosmético, al encontrarse una cantidad de microorganismos superior a la permitida por la Resolución 2120 de 2019. Aunque la alerta no especifica que se hayan presentado casos de afectaciones en consumidores, el organismo consideró necesario ordenar el retiro preventivo del lote para evitar posibles riesgos para la salud.

Cómo identificar la crema para peinar retirada

Los consumidores deben verificar si el producto que tienen en casa corresponde a las siguientes características:



Producto: Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre.

Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre. Presentación: 250 mL.

250 mL. Registro sanitario: NSOC89337-18CO.

NSOC89337-18CO. Lote: 2208-124.

Si coincide con esta información, la recomendación del Invima es no seguir utilizándolo y atender las indicaciones emitidas por la autoridad sanitaria, mientras avanza el proceso de retiro del mercado en todo el territorio nacional.

Recomendaciones para quienes tengan el producto

El Invima hizo un llamado a los consumidores que hayan adquirido esta crema para peinar a suspender de inmediato su uso.

Publicidad

Asimismo, pidió a la ciudadanía informar a las autoridades sanitarias si identifica establecimientos donde aún se esté comercializando el lote afectado. En caso de haber presentado alguna reacción inesperada tras utilizar el producto, la entidad recomendó reportar el evento a través de los canales oficiales del Invima.

Comercios tampoco podrán vender el lote afectado

La alerta sanitaria también está dirigida a distribuidores, comercializadores y establecimientos dedicados a la venta de productos cosméticos. El Invima les ordenó abstenerse de distribuir o comercializar el lote identificado, advirtiendo que el incumplimiento de esta disposición puede dar lugar a medidas sanitarias de seguridad y procesos sancionatorios.

Además, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deberán adelantar labores de inspección, vigilancia y control para verificar que el producto sea retirado de los establecimientos bajo su jurisdicción y reportar cualquier hallazgo a la autoridad sanitaria.