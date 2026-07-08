Alerta de Invima por jabón facial que promocionan influencers: pone en riesgo su salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización de un jabón facial que se ofrece a través de redes sociales y tiendas virtuales, advirtiendo que su uso podría representar un riesgo para la salud de los consumidores.

La entidad informó que el producto corresponde al Jabón Facial marca Arana Shop, identificado con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) NSOC21441-23CO, el cual se encuentra cancelado desde el 13 de enero de 2026. Esto significa que actualmente su comercialización en Colombia es ilegal y que el producto es considerado fraudulento.

Foto: Invima

Según explicó el Invima, la alerta se originó tras denuncias ciudadanas y actividades de vigilancia sanitaria, mediante las cuales se detectó que el jabón continúa siendo promocionado y vendido principalmente a través de plataformas como Instagram, TikTok y diferentes tiendas virtuales, pese a que ya no cuenta con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente.

¿Por qué el Invima pidió suspender su uso?

El organismo recordó que los productos cosméticos que no cuentan con una Notificación Sanitaria Obligatoria o registro sanitario vigente no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad ni eficacia.



Además, señaló que en estos casos no es posible verificar aspectos fundamentales como la composición del producto, su origen, las condiciones en las que fue fabricado o la forma en que fue almacenado y transportado antes de llegar al consumidor. Estas situaciones aumentan el riesgo de que las personas sufran efectos adversos al utilizar este tipo de productos.

Por esta razón, el Invima hizo un llamado a quienes hayan adquirido el Jabón Facial marca Arana Shop para que suspendan inmediatamente su uso mientras las autoridades adelantan las acciones correspondientes.

Recomendaciones para quienes compraron el producto

La autoridad sanitaria emitió varias recomendaciones dirigidas a los consumidores con el fin de evitar posibles afectaciones a la salud:



No comprar cosméticos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria vigente.

Suspender de inmediato el uso del Jabón Facial marca ARANA SHOP.

Denunciar ante el Invima los establecimientos, páginas web o personas que continúen distribuyendo o comercializando este producto.

Verificar siempre la vigencia del registro sanitario antes de adquirir cualquier cosmético, especialmente si la compra se realiza por internet o a través de redes sociales.

La entidad también recordó que, al desconocerse la cadena de comercialización de este jabón facial, no existe trazabilidad sobre las condiciones en las que fue almacenado o transportado, un aspecto que también puede influir en la seguridad del producto.

Publicidad

Como parte de las medidas adoptadas, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales intensificar las labores de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde eventualmente pueda encontrarse este producto.

Asimismo, pidió informar de inmediato a la autoridad sanitaria en caso de detectar su comercialización y recordó a distribuidores, importadores y comercializadores que deben abstenerse de vender este jabón facial, ya que podrían enfrentarse a medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de verificar que los productos cosméticos adquiridos por internet cuenten con autorización sanitaria vigente. El Invima insiste en que muchas ofertas difundidas en redes sociales pueden corresponder a productos fraudulentos, por lo que recomienda consultar siempre el estado del registro sanitario antes de realizar una compra y reportar cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la salud pública.