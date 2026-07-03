Invima emitió alerta por bolsa de agua que se comercializa de manera ilegal en el país

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización ilegal de un agua embotellada que estaría siendo distribuida en Colombia con un registro sanitario inexistente.

La entidad pidió a los consumidores no adquirir el producto, suspender su consumo si ya lo compraron y reportar cualquier caso a las autoridades competentes.

De acuerdo con la Alerta Sanitaria No. 195 de 2026, el producto corresponde al agua pura natural marca Refresk, la cual presenta en su etiqueta el registro sanitario R. SAT. 1912301, un número que, tras ser verificado por el Invima, no existe, razón por la cual el alimento fue catalogado como fraudulento. La alerta fue emitida luego de una denuncia recibida por la autoridad sanitaria.

Agua marca Refresk. Foto: Invima

El organismo explicó que cualquier alimento que requiera registro sanitario y sea comercializado sin contar con una autorización válida incurre en una infracción a la normatividad vigente.



En este caso, además del registro falso, el producto también incumple disposiciones relacionadas con el rotulado y la denominación establecidas en la legislación colombiana para el agua destinada al consumo humano.

Invima advierte que el producto no debe venderse en Colombia

La entidad fue enfática en señalar que esta agua embotellada no debe ser distribuida, comercializada ni promocionada en ninguna parte del país, debido a que no cuenta con un registro sanitario válido, condición indispensable para garantizar que un alimento pueda venderse legalmente en Colombia.

Asimismo, recordó que la responsabilidad de cumplir la normativa sanitaria no solo recae sobre los titulares de los registros, sino también sobre fabricantes, importadores y comercializadores que ponen este tipo de productos a disposición del público.

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Qué deben hacer los consumidores

El Invima recomendó a los ciudadanos no comprar el producto objeto de la alerta y, si ya fue adquirido, suspender inmediatamente su consumo mientras se informa el caso a las autoridades sanitarias.

Además, invitó a los consumidores a verificar siempre que los alimentos y bebidas cuenten con registros sanitarios válidos antes de comprarlos, especialmente cuando son ofrecidos por redes sociales, plataformas de comercio electrónico o establecimientos cuya procedencia genere dudas.

Autoridades intensificarán los controles

Como parte de las medidas adoptadas, el Invima solicitó a las secretarías de salud de todo el país realizar la búsqueda activa del producto, adelantar operativos de inspección en establecimientos donde pueda estar siendo comercializado y aplicar las medidas sanitarias correspondientes si es encontrado en el mercado.

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La instrucción también fue dirigida a distribuidores y comerciantes, quienes deberán abstenerse de vender este producto. La entidad recordó que la comercialización de alimentos y bebidas, tanto en establecimientos físicos como a través de internet y redes sociales, debe cumplir con todos los requisitos sanitarios establecidos por la ley.

Finalmente, el Invima reiteró que los ciudadanos pueden consultar el estado de los registros sanitarios de alimentos y bebidas antes de realizar una compra, una herramienta que permite identificar productos fraudulentos y reducir riesgos para la salud pública. La autoridad también pidió reportar cualquier hallazgo relacionado con esta agua embotellada para facilitar su retiro del mercado y evitar que más consumidores resulten afectados.