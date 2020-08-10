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Blu Radio  / Agua potable

Agua potable

ADR pone en funcionamiento suministro de agua para miles de habitantes en La Guajira
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ADR avanza en suministro de agua de Proyecto Multipropósito Río Ranchería en La Guajira

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Concejal de Bucaramanga pide al ministro de Vivienda aplazar resolución que sube la tarifa del agua

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Juez admite tutela contra el Acueducto de Bucaramanga por alza en tarifas del agua

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Anorí lleva más de un mes sin agua potable: facturas sí siguen llegando y más caras

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Invima lanza alerta por bolsa de agua que muchos colombianos compran y tiene registro vencido
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Invima emitió alerta por bolsa de agua que se comercializa de manera ilegal en el país

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Tarifas del agua en Bucaramanga subirán un 25 % de forma escalonada desde septiembre

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Sin alzas en las facturas: Veolia asume operación del acueducto en Cúcuta

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