Habitantes de La Calera denuncian estar sin agua hace más de dos días: no hay ni carrotanques

Más de 48 horas completan sin agua los habitantes del municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con la denuncia de varios habitantes de la zona, debido a las fuertes lluvias se produjo el taponamiento de la bocatoma que permite que la empresa de acueducto del municipio surta de agua a sus habitantes y por ende completan dos días sin el servicio.

Aunque la empresa de servicios públicos de La Calera, Espucal, se comprometió a suministrar el servicio de agua potable a los habitantes del municipio a través de carrotanques, hasta el momento, según la denuncia, ninguno de estos vehículos se ha acercado a hacer el respectivo proceso.

“La empresa de servicios públicos de La Calera, informa a la comunidad en general que con respecto a la contingencia en el servicio de acueducto presentada en las últimas horas por taponamientos y compensación del sistema de llenado en redes; se realizará suministro de agua potable en Carrotanque”, dijo la empresa; sin embargo, esto no se ha cumplido.

Los habitantes del municipio de La Calera, desesperados, le están haciendo un llamado de urgencia a la empresa de servicios públicos para que le suministre del líquido vital cuanto antes, ya que, en algunos sectores, también han tenido que pasar por el racionamiento de agua que aplique en Bogotá, lo que los ha dejado sin agua varios días.

“Actualmente, no nos prestan el suministro de carrotanque para suministrar el servicio de agua. Ya es una constante cada vez que llueve, que se tape la bocatoma y nos quitan el servicio de agua por 24 o 48 horas o más. Ya estamos cansados, quiero que nos colaboren, no es justo que no tengamos agua potable y aparte, también nos toque vivir el racionamiento”, indicó uno de los habitantes del municipio.