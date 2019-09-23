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Blu Radio  / Cortes de agua

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá...jpg
Bogotá

Más de 100 barrios de seis localidades en Bogotá estarán sin servicio de agua por 24 horas

Cortes de agua en Bogotá.jpg
Bogotá

Prográmese: estas son las localidades con cortes de agua en Bogotá el 29 y 30 de julio

PARQUE ANORÍ- ALCALDÍA MUNICIPAL.jpg
Antioquia

Anorí lleva más de un mes sin agua potable: facturas sí siguen llegando y más caras

Protesta Cordialidad.jpeg
Caribe

Bloquean vía La Cordialidad por falta de agua potable en Baranoa, Atlántico

ortes de agua y desvíos en Transmilenio este 28 de mayo.jpg
Bogotá

Cortes de agua y desvíos en TransMilenio este 28 de mayo por trabajos del Acueducto en la Calle 80

Cortes de agua en Bogotá.jpg
Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: Suba, Kennedy y Usaquén tendrán suspensión del servicio hasta 24 horas

Suministro de agua en Cartagena.
Caribe

Más de 50.000 usuarios al día se verán afectados por racionamientos de agua esta semana en Cartagena

Cortes de agua EPM.
Antioquia

Cortes de agua en Medellín: 4 comunas tendrán interrupción del servicio entre jueves y viernes

Cortes de agua en Bogotá...jpg
Bogotá

Habrá cortes de agua en Bogotá: horarios de suspensión y barrios afectados

Cortes de agua EPM.
Antioquia

Cortes de agua en Medellín e Itagüí este martes: horarios de la interrupción y barrios afectados

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