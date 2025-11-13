Cortes de agua en Medellín afectarán a cuatro comunas este puente festivo: conozca los sectores

EPM anunció que durante el puente festivo de este fin de semana se realizarán obras de modernización y empalme del sistema de acueducto en Medellín, lo que implicará algunos cortes de agua programados en varios sectores de las comunas Santa Cruz, Aranjuez, Manrique y Candelaria, en la capital antioqueña.



Sectores de Medellín sin agua este fin de semana

Las interrupciones están programadas desde las 3:00 de la mañana del domingo 16 de noviembre hasta la tarde del lunes festivo 17, mientras se adelantan trabajos para conectar dos tanques de almacenamiento que mejorarán la operación hidráulica y la seguridad del sistema.



¿Dónde se irá el agua en Medellín este fin de semana?

Los barrios que tendrán cortes incluyen La Rosa, en Santa Cruz; Brasilia, San Isidro, Palermo, Miranda, Aranjuez, Bermejal-Los Álamos, La Piñuela y Moravia, en Aranjuez; así como Manrique Central No. 1 y No. 2, Sevilla, Campo Valdés No. 1, Prado, Jesús Nazareno, El Chagualo, Parque Norte, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia y Hospital San Vicente de Paúl.

Cortes de agua en Medellín. Foto: EPM.

Según la empresa, las obras también contemplan la instalación de una válvula que permitirá aislar zonas específicas en futuras labores de mantenimiento, reduciendo el impacto sobre la comunidad. Con esta intervención, EPM busca optimizar los recursos técnicos y disminuir a la mitad el tiempo de interrupción del servicio.



Bello y Girardota tuvieron cortes de agua

Como parte del mismo plan de mantenimiento, ya se realizaron lavados preventivos y mejoras estructurales en Bello y Girardota. En el primer municipio, el lavado del tanque Altos de Niquía dejó sin servicio a varios sectores entre el martes 11 y el miércoles 12 de noviembre; mientras que en Girardota los trabajos se efectuaron entre el miércoles 12 y el jueves 13.

EPM reiteró que todas las labores hacen parte del proceso de modernización del sistema de acueducto del Valle de Aburrá, y recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación y hacer uso racional del recurso durante los horarios de suspensión.