En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cortes de agua en Medellín afectarán a cuatro comunas este puente festivo: conozca los sectores

Cortes de agua en Medellín afectarán a cuatro comunas este puente festivo: conozca los sectores

Los cortes de agua se darán mientras se adelantan trabajos para conectar dos tanques de almacenamiento que mejorarán la operación hidráulica y la seguridad del sistema.

Publicidad

Publicidad

Publicidad