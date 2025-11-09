En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / EPM cambia la forma de avisar cuándo hará cortes de agua, usuarios tendrán que actualizar sus datos

EPM cambia la forma de avisar cuándo hará cortes de agua, usuarios tendrán que actualizar sus datos

Actualmente, la empresa avisa a sus usuarios cuando hará interrupciones del servicio por medio de sus canales oficiales, pero dentro de poco cambiará la forma en la que notifica a sus clientes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad