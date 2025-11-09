EPM cambia la forma de avisar cuándo hará cortes de agua, usuarios tendrán que actualizar sus datos

Cada mañana, millones de personas en Medellín y el Valle de Aburrá abren la llave y esperan, con normalidad, que el agua fluya, pero cuando no lo hace, la primera pregunta suele ser la misma: ¿será un daño o un corte programado? Hasta ahora, la respuesta solía encontrarse en comunicados generales o en páginas web de la compañía responsable.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) es la encargada de ofrecer los servicios de energía, gas y agua potable, principalmente en Antioquia, y semanalmente ejecuta labores de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de sus redes.

Para ello, avisa a sus usuarios por medio de sus canales oficiales, pero dentro de poco cambiará la forma en que la compañía notificará a sus clientes sobre cuándo habrá cortes de agua.



EPM cambia sistema para avisar cuándo habrá cortes de agua

EPM anunció un cambio significativo en la forma en que informará a la ciudadanía sobre las interrupciones del servicio de acueducto. De acuerdo con la empresa, el objetivo es hacer más cercana la comunicación con sus usuarios, evitando sorpresas y mejorando la planeación de quienes dependen de este recurso esencial para su vida diaria.

A partir de ahora, empleará herramientas de georreferenciación para enviar mensajes de texto y notificaciones por WhatsApp Ema, su contacto digital oficial. A través del número 302 3000 115, los usuarios recibirán alertas personalizadas sobre los cortes programados o imprevistos, con horarios, sectores afectados, entre otros detalles.



Foto: EPM.

No obstante, los usuarios que aún cuentan con teléfono fijo también recibirán mensajes o llamadas automáticas que les indicarán los detalles de la interrupción. Todo esto, según la empresa, permitirá que las notificaciones sean más oportunas y precisas, basadas en la ubicación real de cada usuario.



Usuarios deben actualizar sus datos personales

Para que este sistema funcione correctamente, EPM pidió a la ciudadanía actualizar sus datos de contacto por medio de:

La línea telefónica 604 44 44 115

Sitio web oficial de EMP

Durante el pago de la factura

En los puntos presenciales de atención



De esta manera, el nuevo sistema podrá enviar avisos específicos según cada dirección o número de contrato.

Además, los usuarios podrán verificar el estado del servicio en tiempo real a través del botón flotante de Ema disponible en la página web, donde se podrá consultar si una vivienda o negocio se encuentra dentro de una zona afectada por interrupciones.

Asimismo, EPM anunció que también renovó su sitio secundario informativo, en el que ahora se publicarán los motivos de los cortes de agua, el tipo de intervención, los horarios, los sectores afectados y los beneficios que traerán las obras.

De tratarse de grandes casos con afectaciones, se incluirán mapas interactivos, material gráfico y videos explicativos, además de la ubicación de los carrotanques de apoyo.