Fico desmiente rumores: el Atanasio sí estará disponible para las finales de fútbol

Ante los rumores que circularon en las últimas horas sobre la supuesta imposibilidad de usar el estadio Atanasio Girardot para los partidos de final del fútbol profesional colombiano, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la ciudad garantizará el escenario deportivo en caso de que Atlético Nacional, Medellín o Águilas Doradas clasifiquen a la instancia definitiva del torneo.

"Fechas están garantizadas. En caso de que los dos equipos vayan a la final y sea una final país antioqueña en copa, sería el diecisiete y veintiuno de diciembre, está garantizado el estadio. Y frente a liga, los dos equipos hoy tienen un muy buen rendimiento, pues qué bueno soñar con una final paisa también", aseguró el mandatario local.

El mandatario desmintió cualquier restricción y afirmó que, aunque avanzan varias obras y adecuaciones en la Unidad Deportiva, la administración coordinará con la Secretaría de Deportes y con los clubes para que el Atanasio esté habilitado sin afectar la seguridad, la logística ni las actividades programadas.

Gutiérrez insistió en que el estadio es patrimonio de todos los hinchas y que Medellín no le va a cerrar las puertas al fútbol en un momento tan importante para los equipos antioqueños.



A esta hora, la Alcaldía trabaja en un plan conjunto con la Dimayor y las directivas de los clubes para garantizar el calendario deportivo, mientras se mantiene la ejecución de obras sin comprometer la disponibilidad del escenario.