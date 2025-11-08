En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fico desmiente rumores: el Atanasio sí estará disponible para las finales de fútbol

Fico desmiente rumores: el Atanasio sí estará disponible para las finales de fútbol

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez aseguró que los rumores sobre la no disponibilidad del Estadio Atanasio Girardot para las finales de fútbol en diciembre son falsos.

277382_Estadio Atanasio Girardot tendrá pantallas gigantes de última tecnología / Foto: Alcaldía de Medellín
Estadio Atanasio Girardot tendrá pantallas gigantes de última tecnología / Foto: Alcaldía de Medellín
Alcaldía de Medellín
Por: Carolina Zuluaga Hoyos
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad