En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Documento da tranquilidad a hinchas en Medellín por posible final pese a concierto

Documento da tranquilidad a hinchas en Medellín por posible final pese a concierto

Pese a que se habló que debían buscar estadio por fuera de Medellín en una hipotética final en diciembre, Atlético Nacional e Independiente Medellín no tendrían ningún problemas gracias a documento.

Atlético Nacional e Independiente Medellín con el Atanasio de fondo.jpg
Atlético Nacional e Independiente Medellín //
Fotos: Alcaldía de Medellín, Atlético Nacional y DIM.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad