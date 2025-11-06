Documento da tranquilidad a hinchas en Medellín por posible final pese a concierto

En Medellín se generó una fuerte preocupación tras las declaraciones del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, que aseguró la ciudad no podría recibir una final entre el 13 y 20 de diciembre debido a que el estadio Atanasio Girardot estaría ocupado por un concierto.

Atlético Nacional vs. DIM en la Liga BetPlay // Fotos: X @nacionaloficial y @DIM_oficial

Existe documento que asegura fútbol en el Atanasio Girardot

El periodista Jhon Jaime Osorio, de Blog Deportivo, dio a conocer un documento que desde el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) firmaron con los organizadores del concierto Juntos de Nuevo el 13 de diciembre, el cual tiene un compromiso que, si hay fútbol, el montaje deberá hacerse en los tiempos en los que se lleve el partido.

“Consulté a Nacional y Medellín. No tenían conocimiento del préstamo del estadio en ese tiempo. Busqué al administrador del estadio y el Inder, me dijeron que hay un concierto el 13 de diciembre, que se llama Juntos de Nuevo que es de vallenato y es el quinto que se hace. Hay un documento firmado en donde hay un compromiso del empresario, que, si hay partido el 12, el comienza montaje a las 10:00 de la noche o si hay el 14, debe entregarlo ese día al mediodía”, contó el periodista.

En ese orden de ideas, en caso de una hipotética final de Atlético Nacional o Independiente Medellín, esta se podrá llevar a cabo sin problema tanto el 12 o 14 y será el apoyo de Dimayor para organizar los días de los partidos para que se pueda realizar este encuentro.



Hinchas de Medellín en el Atanasio Girardot. Foto: Twitter @DIM_Oficial.

¿Cómo van Atlético Nacional e Independiente Medellín?

Los dos clubes antioqueños viven un gran momento tanto en la Liga como en la Copa BetPlay. Por un lado, ocupan los primeros lugares ad portas de los cuadrangulares finales, mientras que, por el otro, se encuentan a 90 minutos de definir una nueva final paisa en la historia del fútbol colombiano.