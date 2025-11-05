Si hay final paisa por Liga o Copa, no se podría hacer en Medellín por un concierto

Atlético Nacional e Independiente Medellín disfrutan de un gran momento, ambos con los equipos con mejor rendimiento en los últimos partidos de este segundo semestre del 2025. Tanto así que en Copa BetPlay se acercan a enfrentarse en la gran final, por supuesto, faltando aún los duelos de vuelta.

Por un lado, Nacional goleó 4 a 1 al América de Cali; mientras que el DIM obtuvo una victoria por la mínima frente a Envigado, que, de quedarse la victoria en la vuelta, habría una nueva edición del clásico paisa, pero en una gran final del fútbol colombia. Sin embargo, advirtieron que la fiesta se podría ver empañada por un concierto en la capital de Antioquia.

¿Una final paisa por fuera de Medellín?

Aún sin anunciarse las fechas oficiales de la final de la Copa BetPlay y los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, comienzan a presentarse problemas en el calendario para los dos equipos en la capital de Antioquia, según confirmó el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en Gente, Pasión y Fútbol.

De acuerdo con el mandatario, entre el 13 y 20 de diciembre, el estadio Atanasio Girardot no podrá ser usado debido a que se llevará a cabo un concierto, el cual necesitará estos días la operación en la cancha, por ende, una final en estas fechas obligaría a que el clásico paisa se dispute sí o sí en otra ciudad.



Es importante aclarar que esto solo sucedería si la final si termina siendo paisa, pues América de Cali podría cambiar la historia en su duelo de vuelta en el Pascual Guerrero. Muchos han pedido que, de darse, se lleve a cabo ante de que termine noviembre y así poder usar el escenario sin mayor problema.

¿Qué final podría recibir una final paisa?

En un caso hipotético que este duelo no se pueda llevar a cabo en Medellín, aparecen como opcionados el Hernán Ramírez Villegas y el Palogrande, pero, hasta ahora, todo ha quedado en especulación, pues ni siquiera se ha confirmado la final paisa debido a que falta que se disputen los dos partido de vuelta de las semifinales de la Copa BtePlay,