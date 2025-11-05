En vivo
Si hay final paisa por Liga o Copa, no se podría hacer en Medellín por un concierto

Ambos equipos vienen en un gran momento y todo apunta que, al menos, la final de la Copa BetPlay podría ser paisa a falta aún de disputarse los duelos de vuelta en semifinales.

Atlético Nacional vs. DIM en la Liga BetPlay.jpg
Atlético Nacional vs. DIM en la Liga BetPlay //
Fotos: X @nacionaloficial y @DIM_oficial
Por: Jose Villanueva
Actualizado: 5 de nov, 2025

