En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Si llega a la final de la Copa BetPlay, Atlético Nacional pagará fuerte sanción

Si llega a la final de la Copa BetPlay, Atlético Nacional pagará fuerte sanción

El cuadro paisa está a tan solo 90 minutos de disputar una nueva final de la Copa BetPlay, torneo del cual ha sido el equipo con más título en la historia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad