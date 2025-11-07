Si llega a la final de la Copa BetPlay, Atlético Nacional pagará fuerte sanción

A tan solo 90 minutos, Atlético Nacional se acerca a una nueva final de la Copa BetPlay en defensa del título que consiguió en 2024. Sin embargo, no ha comenzado el partido de vuelta de la semifinal y el cuadro verdolaga ya recibió una mala noticia por parte de la Dimayor.

Luego del uso indebido, según el ente deportivo, de objetos inflamables y pirotecnia, las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF obligaron a una fuerte sanción que el cuadro verdolaga deberá cumplir en el duelo de la gran final de la Copa, en caso que logre la clasificación frente a América de Cali.

Nacional enfrenta a América en las semifinales de la Copa América Foto: X; @nacionaloficial - @AmericadeCali

Fuerte sanción para Atlético Nacional en la Copa BetPlay

A través de un comunicado, Dimayor confirmó que el cuadro paisa sí será sancionado a raíz de este hecho que generó un retraso en el inicio del partido, que, según ellos, fue "una conducta impropia de espectadores" y por eso no estará habilitada una tribuna del Atanasio Girardot.

"Sancionar al Club Atlético Nacional S.A., con (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Noroccidental Alta) y multa de dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos (2.847.000), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF por los hechos ocurridos en el partido disputado por Semifinal (Ida) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, entre el Club Atlético Nacional S.A. y el Club América de Cali S.A", indicó la Dimayor.



En ese orden de idas, en el duelo de ida la gran final de la Copa BetPlay -en caso que el equipo clasifique- se realizará en el Atanasio Girardot sin la tribuna noroccidental alta.

Abonados e hinchas de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay?

El duelo entre América de Cali y Nacional por la vuelta de la semifinal se llevará a cabo en el Pascual Guerrero el próximo 16 de noviembre desde las 5:00 de la tarde, duelo que contará con la transmisión oficial de Blu Radio en el canal de YouTube y radio.

