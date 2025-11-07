Alumbrados Medellín 2025: fechas, horarios y detalles del espectáculo de luces navideñas

Quedan menos de 30 días para que inicie la época más anhelada del año, la Navidad, una festividad llena de alegría, nostalgia y esperanza que une a las familias. Esta festividad es una tradición que desde hace años los colombianos adoptaron.

Cada año, Empresas Públicas de Medellín (EPM) organiza alumbrados en el departamento de Antioquia, principalmente en Medellín. Este año, la empresa llevará a cabo la edición 58, en la cual se iluminarán 61 puntos de la ciudad, distribuidos entre grandes parques, avenidas, calles, barrios y los cinco corregimientos.

El concepto definido por EPM lleva el nombre de “En Navidad, Medellín te quiere” y para su elaboración se requirió de ocho millones de bombillas, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25 mil figuras tejidas por 150 artesanas y artesanos, cabeza de familia.

Los alumbrados de EPM de este año “rinden homenaje a los 350 años de fundación de la ciudad y los 70 años de servicio de la compañía, a través de sus personajes, símbolos y tradiciones decembrinas”. Este viernes tuvo lugar la presentación oficial de los alumbrados y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó:



“Esperamos que la gente de Medellín salga a disfrutar de los recorridos y que visitantes de todo el país nos acompañen. Se proyecta la llegada de aproximadamente 225 mil turistas extranjeros en diciembre y 190 mil en enero”.

Foto: EPM.

¿Cuándo prenden los alumbrados en Medellín? Fechas y horarios

En medio de una rueda de prensa, EPM dio a conocer que los alumbrados en Medellín se podrán ver durante 46 días, comenzando desde el 28 de noviembre al lunes festivo 12 de enero de 2016.

Ciudadanos y turistas gozarán de este atractivo de 6:00 p. m. hasta la media noche en los días indicados. La monumental decoración comenzó a armarse desde enero y durante el año se van ejecutando labores para que en los últimos meses, antes del encendido, solo queden pequeñas tareas como iniciar su transporte, ubicación y montaje en los puntos seleccionados para su exposición.

En el proceso colaborarán unas 440 personas, entre diseñadores gráficos, arquitectos, ingenieros, artesanos, soldadores, electricistas, montajistas y conductores.



Ruta navideña de los alumbrados en Medellín

Este año, fueron instalados unos 600 kilómetros de manguera luminosa, lo que equivale a ir de Bogotá a Medellín ida y vuelta. La ruta del espectacular alumbrado se encuentra en los siguientes lugares:

Foto: EPM.

Paseo del Río

Parques del Río

El centro

Los parques principales de las 16 comunas

La avenida Las Palmas

La carrera 70

Carabobo en el recorrido del tranvía

Otros espacios con amplia afluencia de visitantes

En estos sitios las decoraciones luminosas tendrán una temática distinta, a continuación vea el detalle de cada lugar: