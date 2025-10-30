Medellín prepara su agenda cultural para fin de año: se vinculará con el cumpleaños 350 de la ciudad

La Secretaría de Cultura de Medellín alista una amplia agenda para cerrar el año con una programación artística que conmemorará los 350 años de la ciudad. El secretario de Cultura, Santiago Silva, confirmó que noviembre y diciembre estarán marcados por actividades que unirán arte, música, literatura y reflexión ciudadana, con el propósito de celebrar la historia y la identidad de la capital antioqueña.



¿Qué hacer el fin de año en Medellín?

“El cierre de año tendrá una programación muy nutrida en términos culturales. Vamos a estar celebrando los 350 años de Medellín, el festival de cine Miradas, DanzaMed y luego toda la programación de Navidad que estará muy cargada de muchas sorpresas”, explicó Silva en declaraciones a Blu Radio.

El 2 de noviembre será el punto de partida de las celebraciones, con un evento especial en el Parque Berrío, cerca del Banco de la República. La jornada contará con la participación de la Filarmónica de Medellín (Filarmed) y el Ballet Metropolitano, y abrirá un mes repleto de actividades: presentaciones de libros, espacios de conversación, muestras artísticas y festivales que culminarán el 30 de noviembre, enlazándose con la programación navideña.



"Inversión histórica" en cultura de Medellín

Según Silva, Medellín cierra el año con una inversión histórica en cultura, equivalente al 3 % del presupuesto anual, una meta recomendada por la Unesco. En total, la ciudad habrá destinado 232.000 millones de pesos para fortalecer el sector y avanzar en proyectos a largo plazo, como la construcción de cuatro recreos culturales, entre ellos el Edificio Cultural de Ciudad del Río, que albergará la Cinemateca y la oferta audiovisual de la ciudad.



Así será la celebración de Navidad en Medellín

BLU Radio. Alumbrado navideño en Medellín / Foto: BLU Radio

La Navidad 2025 girará en torno al aniversario 350 de Medellín, con caravanas, conciertos, obras teatrales y actividades infantiles en todos los barrios. “Queremos que los ciudadanos vivan los últimos días del año disfrutando toda la oferta cultural de la ciudad”, concluyó el secretario.