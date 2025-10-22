Colombianos tendrán descanso extra en diciembre de 2025: vuelve puente festivo muy esperado

A los colombianos les llegó una buena noticia que mejorará su tiempo de descanso en una de las fiestas más esperadas de fin de año.

Es así como en diciembre de 2025, el país volverá a tener un puente festivo en la celebración de la Inmaculada Concepción, una coincidencia que no ocurría desde hace más de una década.



¿Cuándo será el nuevo puente festivo?

El lunes 8 de diciembre será festivo, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de diciembre, complementando a la perfección la celebración del Día de Velitas del 7 de diciembre.

El Día de la Inmaculada Concepción es una fecha religiosa fija que se celebra cada 8 de diciembre en Colombia. Sin embargo, este festivo solo genera un puente cuando el calendario hace coincidir la fecha con un lunes, algo que no sucedía desde 2014.

Este es el calendario Colombia 2025. Imagen tomada de calendarena.com

En esta ocasión, la coincidencia permitirá que millones de trabajadores disfruten de tres días consecutivos de descanso justo en el arranque de la temporada navideña.



La noticia ha sido bien recibida por los empleados y por el sector turístico, que ve en este fin de semana largo una oportunidad para impulsar el movimiento económico.



El papel de la Ley Emiliani en los festivos colombianos

Este hecho trae nuevamente a consideración la Ley Emiliani, que genera que algunos de los festivos que caen en fin de semana se trasladen al lunes siguiente, no obstante, el Día de la Inmaculada Concepción no se beneficia de esta disposición al ser una conmemoración religiosa fija.

La Ley 51 de 1983, conocida popularmente como Ley Emiliani, fue creada para trasladar ciertos festivos al lunes siguiente y así promover los fines de semana largos. El objetivo de esta norma fue fortalecer el turismo interno y ofrecer a los trabajadores un equilibrio entre la vida laboral y el descanso.

Sin embargo, no todos los festivos se pueden mover de su fecha original. Entre los días que permanecen fijos están:



1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Navidad

Por eso, el puente de diciembre de 2025 no proviene de un cambio legal, sino de una coincidencia del calendario que, por sí sola, genera el descanso extendido.



Día de Velitas se extiende para los colombianos

El 7 de diciembre, víspera del festivo, se celebra el tradicional Día de las Velitas, una de las costumbres más queridas por los colombianos.

Velas de colores. Foto: Captura de redes sociales

Familias, vecinos y amigos llenan calles, balcones y parques con faroles y velas que simbolizan la luz, la fe y la esperanza. Esta festividad marca oficialmente el inicio de la Navidad en Colombia.

Con el festivo del lunes 8, la celebración se extenderá, permitiendo a muchas familias viajar, reunirse o simplemente disfrutar de tres días de descanso. Además, las ciudades se preparan para recibir a turistas nacionales e internacionales atraídos por los alumbrados navideños y las actividades culturales que acompañan esta fecha.