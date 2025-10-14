Suspenderán por 48 horas el servicio de agua en 58.000 hogares de Bucaramanga

La suspensión del servicio de agua está programada desde las 9:00 de la noche del jueves 16 de octubre hasta las 8:00 de la noche del sábado 18 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), la interrupción del servicio corresponde a labores de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia–Morrorrico, se suspenderá el servicio de agua potable durante 48 horas en los sectores centro, occidente y norte de Bucaramanga, afectando a cerca de 58 mil usuarios, equivalentes al 16% del total de suscriptores.

Según el comunicado oficial, los trabajos contemplan la instalación de nuevas válvulas en la línea de impulsión Bosconia–Estadio–Morrorrico, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad y continuidad del servicio en la ciudad.

La suspensión dejará sin suministro al cuadrante céntrico comprendido entre la carrera 22 y la escarpa occidental, y entre la calle 45 y la escarpa norte, además de la totalidad del sector norte de Bucaramanga.



Entre los barrios afectados se encuentran:

Distrito Betania: Villas de San Ignacio, Bavaria I y II, Altos de Betania.

Distrito Bienestar: Kennedy, María Paz, Mirador del Kennedy, Mundo de Dios, Miramar, Tejar Norte, Balcones del Kennedy y Villa Rosa.

Publicidad

Distrito Estadio: Gaitán, Girardot, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, San Francisco, Villa Mercedes y otros sectores.

Distrito Regadero: La Esperanza, José María Córdoba, Los Ángeles, San Cristóbal, Villa María, entre otros.

Distrito Ferrovías: Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Las Hamacas, Campo Madrid, Omagá y Villas de San Ignacio.

Publicidad

Distrito Colorados: Colorados, El Rosal, La Torre, Los Palos, Rosalita y Villa Patricia.

Distrito Centro: Campo Hermoso, La Joya, Alfonso López, García Rovira, Zona Céntrica, Cabecera y Don Bosco.

Durante el periodo de suspensión, el AMB activará su plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de agua a la población afectada disponiendo carrotanques en puntos estratégicos de la zona norte y los sectores de Colorados y El Pablón, así como de dos hidrantes para el suministro ubicados en la calle 9 con carrera 5, frente al Colegio Santander y la carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas – Parque de los Niños.

Adicionalmente, se habilitará el punto de entrega en la Planta Morrorrico (ubicada en el Parque del Agua – vía a Cúcuta) para el abastecimiento de personas o establecimientos comerciales que cuenten con vehículos particulares.