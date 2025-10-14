En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Suspenderán por 48 horas el servicio de agua en 58.000 hogares de Bucaramanga

Suspenderán por 48 horas el servicio de agua en 58.000 hogares de Bucaramanga

La suspensión del servicio de agua se debe a un mantenimiento preventivo en el sistema de bombero Bosconia – Morrorico, del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Cortes de agua.jpg
Cortes de agua
Foto: AFP
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

La suspensión del servicio de agua está programada desde las 9:00 de la noche del jueves 16 de octubre hasta las 8:00 de la noche del sábado 18 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), la interrupción del servicio corresponde a labores de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia–Morrorrico, se suspenderá el servicio de agua potable durante 48 horas en los sectores centro, occidente y norte de Bucaramanga, afectando a cerca de 58 mil usuarios, equivalentes al 16% del total de suscriptores.

Según el comunicado oficial, los trabajos contemplan la instalación de nuevas válvulas en la línea de impulsión Bosconia–Estadio–Morrorrico, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad y continuidad del servicio en la ciudad.

La suspensión dejará sin suministro al cuadrante céntrico comprendido entre la carrera 22 y la escarpa occidental, y entre la calle 45 y la escarpa norte, además de la totalidad del sector norte de Bucaramanga.

Entre los barrios afectados se encuentran:

Distrito Betania: Villas de San Ignacio, Bavaria I y II, Altos de Betania.

Distrito Bienestar: Kennedy, María Paz, Mirador del Kennedy, Mundo de Dios, Miramar, Tejar Norte, Balcones del Kennedy y Villa Rosa.

Distrito Estadio: Gaitán, Girardot, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, San Francisco, Villa Mercedes y otros sectores.

Distrito Regadero: La Esperanza, José María Córdoba, Los Ángeles, San Cristóbal, Villa María, entre otros.

Distrito Ferrovías: Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Las Hamacas, Campo Madrid, Omagá y Villas de San Ignacio.

Distrito Colorados: Colorados, El Rosal, La Torre, Los Palos, Rosalita y Villa Patricia.

Distrito Centro: Campo Hermoso, La Joya, Alfonso López, García Rovira, Zona Céntrica, Cabecera y Don Bosco.

Durante el periodo de suspensión, el AMB activará su plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de agua a la población afectada disponiendo carrotanques en puntos estratégicos de la zona norte y los sectores de Colorados y El Pablón, así como de dos hidrantes para el suministro ubicados en la calle 9 con carrera 5, frente al Colegio Santander y la carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas – Parque de los Niños.

Adicionalmente, se habilitará el punto de entrega en la Planta Morrorrico (ubicada en el Parque del Agua – vía a Cúcuta) para el abastecimiento de personas o establecimientos comerciales que cuenten con vehículos particulares.

