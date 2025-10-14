Familia paisa busca ayuda para traer a joven que sufrió accidente de tránsito en Turquía

La familia de una joven paisa que sufrió un grave accidente de tránsito en Turquía busca ayuda para poder traer a Carolina Piedrahíta a Colombia. La mujer duró más de un mes en UCI y ahora los médicos le dieron de alta a pesar que ni siquiera reconoce a su propia hermana.



Sobre el accidente

El 7 de septiembre de 2025 la vida de Carolina Piedrahíta Uribe cambió drásticamente, luego de que en Turquía sufriera un trágico accidente de tránsito en donde falleció su pareja sentimental, Hakan Özcelik.

La joven paisa tuvo graves secuelas después del siniestro vial, ya que el duro golpe le generó una hemorragia cerebral que casi acaba con su vida.

Blu Radio habló con Cindy Piedrahíta Uribe, hermana de la mujer y quien viajó hace un mes a Turquía para poder apropiarse de la situación de Carolina que estuvo en un coma inducido por más de 15 días.

Cindy relató que su hermana también sufrió una fractura en su brazo, situación por la que fue intervenida, y otras afectaciones en la cadera.



A pesar de la atención que le ha dado el seguro que tenía el vehículo donde se accidentó Carolina, Cindy contó que hace varios días no le volvieron a realizar ningún procedimiento a su hermana y que únicamente está en la UCI a la espera que la trasladen.

“Ya está consciente, ya le quitaron la sedación, ya respira por sí solita, solamente tiene la triptestomia, pero el tema del daño en la cabeza ya no le han hecho nada. La semana pasada el médico dijo que ya era una persona apta para darla de alta”, agregó.

Relató Cindy que en el hospital donde está siendo atendida Carolina ya le entregaron el alta médica porque aseguran que su hermana necesita rehabilitación y terapias. Sin embargo, al llegar hasta un lugar de cuidados paliativos, Cindy se encontró con la negativa por parte de los administradores del lugar.

Lo que manifestó la hermana de Carolina es que en el centro de atención médica le aseguraron que no podían atender a la joven paisa debido a que era una ciudadana extranjera y no hablaba el idioma nativo.

“Que ella no la iba a recibir en ese centro porque era extranjera, porque nosotros no hablábamos la lengua de allá, entonces que ella no iba a exponer al personal de allá, pues a esa como mala comunicación, que de hecho muchos del personal de ella es que no manejaban este teléfono”, agregó.

Según explicó Cindy en el proceso ha estado acompañada por el cónsul de Colombia en Turquía, quien trató de ser un intercesor sin éxito. No obstante, ante la imposibilidad de que Carolina regrese al país o que la propia Cindy alquile un apartamento en Europa para cuidar a su hermana, entró a jugar un papel importante el Gobierno nacional.

La explicación que dio Cindy es que el cónsul se mostró abierto a que su hermana sea repatriada con varias condiciones que para la mujer son insólitas, ya que le habrían solicitado certificar su nivel de pobreza para poder avanzar en el proceso de solicitud de un vuelo humanitario.

“El cónsul lo que me dijo es que eso lleva un proceso, que yo tengo que tener en cuenta que eso vale mucho dinero, que tengo que demostrarle a él el grado de pobreza en el que vive mi hermana en Medellín que me pareció absurda esa respuesta”, puntualizó.

Ante la negativa de autoridades turcas y del Gobierno nacional, la familia de Carolina confirmó que está buscando la manera de recolectar algunos recursos en Medellín para que la joven sea atendida en Turquía mientras consiguen un vuelo con las condiciones médicas para que la mujer regrese al país.

Finalmente, Cindy aseguró que luego de una reunión que tuvo en las últimas horas con los médicos turcos, estos le confirmaron que su hermana sería trasladada hasta otro centro de atención en donde permanecerá en hospitalizada hasta que se recupere o en su defecto el Gobierno nacional intervenga para repatriar a la mujer paisa.