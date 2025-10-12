Pareja colombiana sufrió grave accidente en Turquía: él murió y ella está en estado crítico

Una familia antioqueña atraviesa una tragedia en Turquía luego del grave accidente de tránsito que sufrió Astrid Carolina Piedrahita Uribe, de 34 años, y su pareja, Hakan Duran Özçelik, de 53. El siniestro, ocurrido el pasado 7 de septiembre en el distrito de Manavgat, provincia de Antalya, dejó a la colombiana en estado crítico y cobró la vida del ciudadano turco.

De acuerdo con medios locales, el vehículo de alta gama en el que se desplazaban, de matrícula 17 AHH 772, perdió el control y terminó volcado sobre la carretera D-687, en el barrio Beydiğin. Hakan Duran murió en el lugar del accidente, mientras que Astrid Carolina fue trasladada de urgencia al Hospital Estatal de Serik, donde permanece hospitalizada con una hemorragia cerebral y pronóstico reservado.

Pareja colombiana sufrió grave accidente en Turquía Foto: redes sociales

Su familia, residente en Antioquia, pide ayuda humanitaria para repatriarla, pues aseguran que en el hospital turco solo le brindan atención básica por su condición de extranjera. “En el momento ella tiene una hemorragia cerebral, la cual el sangrado paró, pero el que alcanzó a caer al cerebro es el que la tiene con la mayor afectación”, explicó su hermana, Cindy Piedrahita, en diálogo con Telemedellín.

Según relató, Astrid Carolina permanece en la unidad de cuidados intensivos sin recibir el tratamiento neurológico que necesita. “Solamente antibiótico para la infección en el pulmón y ya, pero a nivel cerebral que es el daño que ella tiene no le están haciendo nada. Un avión ambulancia para poderla trasladar de Turquía hasta Colombia porque en vuelo comercial, debido al estado en el que está, no se puede. Ese es nuestro llamado al Gobierno, una ayuda humanitaria para poder transportarla en un avión ambulancia”, agregó Cindy.



La repatriación médica podría costar cerca de 700 millones de pesos, una suma inalcanzable para la familia, que ha iniciado gestiones y solicitudes ante las autoridades colombianas. Cindy Piedrahita se encuentra actualmente en Turquía, buscando apoyo del Gobierno, luego de que la embajada colombiana en ese país les informara que no podía ofrecer asistencia en el proceso.