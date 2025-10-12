Accidente de tránsito involucró al bus donde viajaba Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales

En la madrugada de este domingo, 12 de octubre, se registró un accidente de tránsito en el departamento del Cesar que involucró al bus donde se desplazaba el hijo del recordado cantante Kaleth Morales, Samuel Morales, de 21 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se movilizaba por la jurisdicción del municipio de San Alberto, con destino a Santa Marta, cuando se salió de la vía y chocó contra unos árboles. En fotografías que circulan en redes sociales se observa la cabina del bus completamente destruida.

Agrupación de Samuel Morales se accidentó en zona rural de San Alberto pic.twitter.com/P5vAsLbWX8 — Luchovoltio (@luchovoltios) October 12, 2025

Según versiones preliminares, el siniestro se habría producido porque una tractomula le habría cerrado el paso al bus, lo que obligó al conductor a hacer una maniobra brusca para evitar el impacto directo. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.

En el vehículo viajaban Samuel Morales y su acordeonero Juank Ricardo, quienes se dirigían a la capital del Magdalena para presentarse en el Festival Mar de Acordeones, previsto para las 11:00 p.m. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Los artistas salieron ilesos y los demás ocupantes del bus, parte del equipo técnico y musical, sufrieron solo contusiones leves.



Tras el accidente, el propio Samuel Morales envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores a través de redes sociales.

“Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todopoderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro (…) Somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros”.

El mánager del grupo, Ricardo Rodríguez, confirmó que todo el equipo se encuentra bien y que, tras el susto, continuaron su viaje: “Gracias a Dios solo fue un susto; todos los integrantes estamos bien. Buscamos otro bus y seguimos nuestro viaje”.