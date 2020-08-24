En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
Consejos de Juventud
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Kaleth Morales

Kaleth Morales

  • Hijo de Kaleth Morales
    Hijo de Kaleth Morales
    Foto: Instagram
    Caribe

    Hijo de Kaleth Morales se pronuncia tras accidente de su agrupación en el Cesar

    El bus en el que se transportaban sufrió un aparatoso accidente en jurisdicción del municipio de San Alberto. El hecho no dejó víctimas, informó su mánager en redes sociales.

  • Accidente hijo de Kaleth Morales
    Accidente hijo de Kaleth Morales
    Foto: redes sociales - Instagram
    Sociedad

    Accidente de tránsito involucró al bus de agrupación del hijo de Kaleth Morales

    El siniestro se habría producido porque una tractomula le habría cerrado el paso al bus.

  • ‘Mane’ Díaz causa furor al cantar junto al hijo de Kaleth Morales.jpg
    ‘Mane’ Díaz causa furor al cantar junto al hijo de Kaleth Morales
    Foto: Instagram - captura de pantalla
    Sociedad

    Video: Mane Díaz causa furor al cantar junto al hijo de Kaleth Morales

    Samuel Morales estaba interpretando el tema "Que me puedas amar", una canción emblemática de su abuelo Miguel Morales, cuando Mane Díaz decidió unirse a él en el escenario.

  • 341840_BLU Radio // Kaleth Morales // Foto: Tomada Facebook
    BLU Radio // Kaleth Morales // Foto: Tomada Facebook
    Practicante Web BluRadio 2
    Sociedad

    Inteligencia artificial reveló cómo se vería Kaleth Morales en la actualidad

    El cantante Kaleth Morales falleció el 24 de agosto del 2005 luego de un accidente de tránsito.

  • kaleth morales.jpeg
    Kaleth Morales.
    Suministrada.
    Entretenimiento

    Kaleth Morales por siempre: así lo recuerdan sus hijos tras 17 años de su muerte

    El rey de la "nueva ola", murió un 24 de agosto del año 2005. Seguidores del cantante vallenato recuerdan sus canciones como sí fuese ayer.

  • 20664_Kaleth Morales - Foto: Se Dice De Mí Caracol TV
    Kaleth Morales - Foto: Se Dice De Mí Caracol TV
    Sociedad

    Este lunes se cumplen 15 años sin Kaleth Morales y su hijo lanzó homenaje

    ‘Vivo en el limbo’ es el gran éxito de Kaleth, quien murió en el 2005 tras un accidente de tránsito.

  • 355627_BLU Radio// Miguel Morales. Foto: Instagram @miguelmorales_lavoz
    BLU Radio// Miguel Morales. Foto: Instagram @miguelmorales_lavoz
    Sociedad

    El duro mensaje del papá de Kaleth Morales por daños en la tumba de su hijo

    El cantante Miguel Morales publicó un fuerte video en su cuenta de Instagram.

  • 341840_BLU Radio // Kaleth Morales // Foto: Tomada Facebook
    BLU Radio // Kaleth Morales // Foto: Tomada Facebook
    Practicante Web BluRadio 2
    Sociedad

    El cantante que le negó una foto a Kaleth Morales antes de su muerte

    El hecho se presentó durante un concierto en el estadio El Campín de Bogotá.

  • 341840_BLU Radio // Kaleth Morales // Foto: Tomada Facebook
    BLU Radio // Kaleth Morales // Foto: Tomada Facebook
    Practicante Web BluRadio 2
    Entretenimiento

    “Me pidió que le sobara el cabello”: el último recuerdo de la hija de Kaleth Morales

    Hace 14 años murió el cantante Kaleth Morales, quien se caracterizó por ser el pionero de la ‘nueva ola’ vallenata.

  • 341840_BLU Radio // Kaleth Morales // Foto: Tomada Facebook
    BLU Radio // Kaleth Morales // Foto: Tomada Facebook
    Practicante Web BluRadio 2
    Sociedad

    Las canciones más recordadas de Kaleth Morales, 14 años después de su muerte

    En la mañana de un 24 de agosto, Colombia recibió la trágica noticia de la muerte del ‘Rey de la nueva ola’.

CARGAR MÁS

Publicidad