Hijo de Kaleth Morales se pronuncia tras accidente de su agrupación en el Cesar
El bus en el que se transportaban sufrió un aparatoso accidente en jurisdicción del municipio de San Alberto. El hecho no dejó víctimas, informó su mánager en redes sociales.
-
Accidente de tránsito involucró al bus de agrupación del hijo de Kaleth Morales
El siniestro se habría producido porque una tractomula le habría cerrado el paso al bus.
-
Video: Mane Díaz causa furor al cantar junto al hijo de Kaleth Morales
Samuel Morales estaba interpretando el tema "Que me puedas amar", una canción emblemática de su abuelo Miguel Morales, cuando Mane Díaz decidió unirse a él en el escenario.
-
Inteligencia artificial reveló cómo se vería Kaleth Morales en la actualidad
El cantante Kaleth Morales falleció el 24 de agosto del 2005 luego de un accidente de tránsito.
-
Kaleth Morales por siempre: así lo recuerdan sus hijos tras 17 años de su muerte
El rey de la "nueva ola", murió un 24 de agosto del año 2005. Seguidores del cantante vallenato recuerdan sus canciones como sí fuese ayer.
-
Este lunes se cumplen 15 años sin Kaleth Morales y su hijo lanzó homenaje
‘Vivo en el limbo’ es el gran éxito de Kaleth, quien murió en el 2005 tras un accidente de tránsito.
-
El duro mensaje del papá de Kaleth Morales por daños en la tumba de su hijo
El cantante Miguel Morales publicó un fuerte video en su cuenta de Instagram.
-
El cantante que le negó una foto a Kaleth Morales antes de su muerte
El hecho se presentó durante un concierto en el estadio El Campín de Bogotá.
-
“Me pidió que le sobara el cabello”: el último recuerdo de la hija de Kaleth Morales
Hace 14 años murió el cantante Kaleth Morales, quien se caracterizó por ser el pionero de la ‘nueva ola’ vallenata.
-
Las canciones más recordadas de Kaleth Morales, 14 años después de su muerte
En la mañana de un 24 de agosto, Colombia recibió la trágica noticia de la muerte del ‘Rey de la nueva ola’.