Hijo de Kaleth Morales se pronuncia tras accidente de su agrupación en el Cesar

Este domingo, 12 de octubre, el bus en el que viajaba la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, quien lidera el grupo junto al acordeonero Juank Ricardo, sufrió un accidente a la altura de San Alberto, en el departamento del Cesar.

Por fortuna, el hecho solo generó un “susto”, como lo contó en redes sociales Ricardo Rodríguez, mánager del conjunto vallenato, que se dirigía a la ciudad de Santa Marta para presentarse en el Festival Mar de Acordeones, evento que se está desarrollando en esa ciudad.

“Gracias a Dios solo fue un susto. Todos los integrantes estamos bien, buscamos otro bus y seguimos nuestro viaje”, escribió Rodríguez.

Por las fotos que circulan en redes, la cabina del bus quedó semidestruida tras chocar contra un árbol. Al parecer, el percance se habría provocado por la maniobra imprudente de otro vehículo.



Tras el accidente, el propio Samuel Morales envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores a través de redes sociales.

“Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todopoderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro (…) Somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros”.

Cabe recordar que el 24 de agosto de 2005, Kaleth Morales, conocido como el “rey de la nueva ola vallenata”, falleció en un accidente de tránsito cuando viajaba entre Montería y Valledupar junto a su hermano Keyner, precisamente rumbo a una presentación, como ocurrió ahora con su hijo, aunque sin el mismo saldo trágico que lamentar.

Keyner Morales, quien era corista de su hermano y permaneció 15 días en coma a raíz del accidente, contó en su momento que aquel día fatídico no iban “ni suave ni rápido; sin embargo, había llovido y cuando Kaleth alcanza a ver un hueco lleno de agua, frena”. El carro dio vueltas y ambos salieron expulsados por el vidrio panorámico.

“Yo duré 15 días en coma y en ese lapso no recuerdo nada. Cuando abro los ojos empiezo a comprender que Kaleth había muerto porque veo a mi mamá vestida de negro y con los ojos hinchados”, narró Keyner.