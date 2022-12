Este lunes se cumplen 15 años sin Kaleth Morales y su hijo lanzó homenaje

Un 24 de agosto, pero de 2005, falleció Kaleth Morales a sus 21 años, la mayor promesa de la dinastía Morales en su momento, tras sufrir un accidente de tránsito en vías del Magdalena, cerca del municipio de Plato.

Kaleth, hijo de Miguel Morales, vocalista de ‘Los diablitos’, se erigió muy rápidamente en uno de los gestores del movimiento ‘nueva ola’ del vallenato, de letras alegres, largos pases de acordeón, emotiva y enérgica, que identifica artistas como Silvestre Dangond, Martín Elías y Peter Manjarrés, entre otros.

Kaleth Morales alcanzó a grabar solo un álbum, aunque en su haber hay más de 110 canciones. ‘Vivo en el limbo’ es su canción más icónica, la que marcó, para muchos, el inicio de la ‘nueva ola’, pues llegó para “romper el esquema del vallenato en dos partes”, dice Miguel Morales en entrevista con Radio Nacional.

“Yo no creía en ese proyecto porque yo venía haciendo una música llena de poesía, muy diferente a la suya, pero él me decía que quería marcar la diferencia frente a mí y a todo el vallenato, y me lo dijo con esa misma seguridad que yo tenía cuando joven”, recordó el artista, padre además de Kanner y Keyner, ‘Los K Morales’, hermanos de Kaleth, quienes ya tienen una identidad propia como grupo de la nueva ola, con importantes éxitos en Colombia y otros países.

Como parte de las actividades de conmemoración de la muerte de Kaleth Morales, su hijo, Samuel Miguel Morales Castilla, lanzará un mosaico musical en su canal de Youtube para homenajear a su padre. Este joven artista sigue con paso firme la herencia de su padre.

