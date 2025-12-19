Grupos criminales han cometido 393 ataques con drones en menos de 2 años, la guerra cambió: Ejército

En una reciente declaración que pone de manifiesto la evolución del conflicto armado en Colombia, el general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército Nacional, confirmó que el panorama de la seguridad en el país ha dado un giro drástico debido al uso masivo de tecnología.

Tras un devastador ataque del ELN contra una base de entrenamiento en Aguachica, Cesar, que dejó seis soldados asesinados y 31 heridos, el alto mando militar advirtió que las tácticas convencionales están siendo superadas por nuevas modalidades delictivas.



Una escalada tecnológica sin precedentes

El general Cardoso reveló cifras contundentes sobre esta nueva amenaza: entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, se han registrado 393 ataques con drones perpetrados por diversos grupos criminales. Lo que inició como una problemática localizada en el municipio de Argelia, Cauca, se ha extendido rápidamente hacia regiones estratégicas como el Catatumbo, el sur de Bolívar, el Chocó, Guaviare y Putumayo.

Según el comandante, estos artefactos son adquiridos con facilidad en el mercado internacional o por internet, para luego ser adaptados con artefactos explosivos de manera artesanal.



El desafío de enfrentar a una "guerrilla rica"

El Ejército sostiene que se enfrenta a una "guerrilla rica" que cuenta con una capacidad financiera superior a la de épocas anteriores, producto del narcotráfico y la extracción ilícita de oro. Esta solvencia económica les permite no solo comprar equipos tecnológicos, sino también recibir entrenamiento de personal extranjero para la operación de drones y la coordinación de ataques combinados.

El general explicó que los criminales suelen activar estos drones desde el patio de casas en zonas civiles para usar a la población como escudo y evitar la respuesta militar.



Presupuesto y líneas de defensa: El plan de respuesta

Para contrarrestar esta situación, el Ejército ha definido tres líneas de acción principales: el reentrenamiento de las tropas, la adquisición de tecnología de detección e inhibición, y la implementación de radares con armas autónomas. Sin embargo, la implementación es compleja debido a los altos costos; un equipo fijo de detección puede costar hasta 2.000 millones de pesos.



Actualmente, se está gestionando una asignación presupuestal de un billón de pesos para fortalecer las bases militares fijas, ya que hasta ahora se ha priorizado la protección de unidades con aeronaves.

Escuche aquí la entrevista: