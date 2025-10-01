Investigan explosión en batallón que dejó un soldado muerto y seis heridos en Aguachica

Una explosión ocurrida en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 5 de Aguachica, Cesar, dejó como saldo un soldado fallecido y seis más heridos, de acuerdo con el reporte del Comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga.

El hecho, que es materia de investigación, se registró mientras un grupo de soldados de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 2 realizaba actividades en el polígono de la unidad. "Según las primeras versiones, los uniformados habrían manipulado una granada de 40 milímetros encontrada en el área, lo que ocasionó la detonación", dice el comunicado de la Quinta Brigada del Ejército.

Los seis militares heridos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial de mayor complejidad en Aguachica, donde reciben atención especializada, reportaron las autoridades militares.

#Atención Un soldado murió y cinco más resultaron heridos tras un accidente durante un entrenamiento militar en El Juncal de Aguachica, Cesar. #VocesySonidos — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 30, 2025

Se espera que los médicos del Hospital de Aguachica, Cesar, definan si los seis heridos son trasladados a Valledupar o Bucaramanga, por la complejidad de las lesiones de los soldados.

El Ejército Nacional informó que una comisión interdisciplinaria fue enviada al municipio de Aguachica para esclarecer lo ocurrido y tomar las acciones correspondientes. Así mismo, la institución expresó sus condolencias a la familia del soldado fallecido y aseguró que, a través del Centro de Familia Militar, se brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas.