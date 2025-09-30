Estaciones de Metrolínea se siguen deteriorando en Bucaramanga: nadie responde

Mientras Bucaramanga espera la entrada en operación de 12 nuevos buses duales arrendados para reforzar el servicio de Metrolínea, las estaciones del sistema siguen en evidente deterioro sin que exista una respuesta concreta frente a su recuperación.

El gerente de Metrolínea S.A., Emiro Castro, explicó que los vehículos que están en proceso de traslado desde Medellín corresponden a la primera cuota de incorporación y los buses padrones con capacidad para 80 pasajeros que circularán desde el norte de la ciudad hasta Provenza, pasando por la estación UIS y las del centro.

Sin embargo, al margen de esta renovación en la flota, la infraestructura del sistema continúa en abandono.

Durante un recorrido realizado por Blu Radio por las estaciones que deberían pasar esta flota de buses se evidenció el mal estado de varias estaciones, cómo las ubicadas en el centro.



La estación Chorreras, ubicada en la carrera 15 frente al Sanandresito Centro, presenta luminarias caídas y cableado expuesto, además de daños evidentes en sus puertas y validadores.

La estación San Mateo atraviesa una situación similar, y algunos habitantes de calle la utilizan hasta para dormir, igual que la estación La Rosita donde se han registrado hasta incendios por fogatas en el lugar.

La estación Diamante, vandalizada desde 2021, no cuenta con validadores, sus puertas de vidrio fueron destruidas y algunas personas incluso la han usado como punto de venta de cartones de huevo.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había señalado que junto con la estrategia de arrendamiento de buses era necesario plantear planes para la reactivación de las estaciones, y que los alcaldes tenían la responsabilidad de definir inversiones para su recuperación.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, reconoció que el deterioro de la infraestructura es un asunto crítico

“Es un tema que está dentro de las prioridades de la ciudad, estamos avanzando en un análisis profundo que requiere inversiones significativas, no tenemos aún una cifra exacta; necesitamos un estudio técnico para establecer un diagnóstico; además, mi permanencia en la administración puede ser de apenas días, mientras se realizan las elecciones atípicas”, señaló.

Por ahora, las autoridades adelantan la logística para poner en circulación los nuevos buses padrones duales en el mes de octubre.