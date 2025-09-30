El pico y placa rota en Bucaramanga: así regirá la medida desde este miércoles

A partir de este miércoles, 1 de octubre, comenzará a regir el nuevo pico y placa en Bucaramanga y los demás municipios del área metropolitana. La medida hace parte de la última rotación del año, establecida en la Resolución 017 de 2025, y aplicará hasta diciembre.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirmó que no habrá etapa pedagógica, por lo que desde el primer día los conductores que incumplan serán sancionados. Jhair Manrique director de tránsito de Bucaramanga "invitamos a los conductores a que estén muy atentos y conozcan que día les corresponde de picó y placa este miércoles le corresponde aquellas placas de vehículos particulares y motos terminadas en 7 y 8, y el horario va de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m".

La medida aplica para vehículos particulares y motocicletas, y se estima que diariamente más de 80.000 automotores deben de circular entre Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.



Así regirá el pico y placa en Bucaramanga hasta diciembre

Lunes: placas terminadas en 3 y 4

Martes: placas terminadas en 5 y 6

Miércoles: placas terminadas en 7 y 8

Jueves: placas terminadas en 9 y 0

Viernes: placas terminadas en 1 y 2

Es de anotar que los días sábados también aplica la medida de pico y placa según la fecha así, para el mes de octubre:



Sábado 4 de octubre: placas terminadas en 9 y 0

Sábado 11 de octubre: placas terminadas en 1 y 2

Sábado 18 de octubre: placas terminadas en 3 y 4

Sábado 25 de octubre: placas terminadas en 5 y 6

Autoridades de movilidad recordaron que quienes incumplan la norma se exponen a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (equivalente a $711.750), además de la inmovilización del vehículo y deberán asumir los gastos de grúa y parqueadero que tendrán por costos adicionales.

Las autoridades anunciaron que se incrementarán los operativos de control en las principales vías metropolitanas con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma y mejorar la movilidad.

La invitación a los conductores es a consultar con anticipación el calendario de rotación para evitar sanciones y contribuir al ordenamiento vial en la capital santandereana y su área metropolitana.