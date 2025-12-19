En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Incautan media tonelada de marihuana en Huila: pertenecía a las disidencias de las Farc

Incautan media tonelada de marihuana en Huila: pertenecía a las disidencias de las Farc

El operativo se desarrolló en zona rural del municipio de La Plata y dejó una persona capturada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad