Incautan media tonelada de marihuana en Huila: pertenecía a las disidencias de las Farc

En un puesto de control instalado por tropas de la Novena Brigada, en el sector de la vereda Panorama, sobre la vía La Plata–Inzá–Popayán, occidente del Huila, fue detenido un vehículo de carga tipo turbo, en el cual hallaron 550 kilos de marihuana que habrían sido aforados en el departamento del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, este cargamento de marihuana pertenecería al bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y, al parecer, pretendían llevarlo hacia el exterior, principalmente a Brasil, donde su valor aumentaría de manera significativa en el mercado internacional.

El teniente coronel Cristian Arturo Fajardo, comandante del Batallón Cacique Pigoanza de la Novena Brigada, confirmó que durante la incautación del alucinógeno el conductor del vehículo inspeccionado fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación y tráfico de estupefacientes.

“En el procedimiento de verificación fue hallada en el automotor una carga compuesta por 549 paquetes, para un peso total de 549 kilos de marihuana. Este estupefaciente pertenecía al grupo armado residual bloque central Isaías Pardo de las Farc, frente Hernando González Acosta, y como resultado de la operación un hombre fue capturado”, afirmó el teniente coronel Fajardo.



Es importante mencionar que, en lo corrido del año 2025, las autoridades han incautado alrededor de 28 toneladas de marihuana y base de coca en las carreteras del Huila, estupefacientes que en su mayoría provienen de estructuras criminales y grupos armados ilegales que delinquen en el Cauca y el sur del país.