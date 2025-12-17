En vivo
Blu Radio  / Nación  / Primera planta solar en Huila ya está en funcionamiento

Primera planta solar en Huila ya está en funcionamiento

La planta de energía fotovoltaica fue construida por ingenieros de la Electrificadora del Huila y beneficiará a usuarios del sector comercial y familias de estratos 1 y 2 en el Huila.

