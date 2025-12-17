Primera planta solar en Huila ya está en funcionamiento

En jurisdicción del municipio de Palermo, en el Huila, fue construida la primera planta de energía solar, la cual tuvo una inversión de 3.500 millones de pesos, una obra que beneficiará a más de 700 usuarios en todo el departamento y a un sector del gremio comercial con tarifas especiales.

La gerente de la Electrificadora del Huila, Nika Cuéllar, explicó que la planta denominada Granja Solar el Bote es la primera que se construye en el Huila con recursos propios de la empresa generadora de energía de la región.

“Esta planta de energía solar fue ejecutada por ingenieros y personal de la empresa. Se hizo una inversión de 3.500 millones de pesos y fue construida en 79 días. Los beneficiarios de energía solar son más de 700 en todo el departamento, con una tarifa especial mucho más económica y tenemos en marcha tres proyectos similares más de energía fotovoltaica para el año 2026”, indicó la gerente de Electrohuila Nika Cuéllar.

Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, dijo que en el territorio colombiano al menos 300.000 familias de distintas regiones cuentan con energía solar a través del programa comunidades energéticas.



“Comunidades energéticas es un programa para llevar energía solar y barata a las poblaciones más vulnerables del país. En este caso, tenemos aprobados un billón de pesos para llevar energía limpia a Chocó, Guaviare, La Guajira, es decir, que de este programa comunidades energéticas más de 300.000 familias ya tienen energía solar”, afirmó el ministro Edwin Palma.

Puntualizó el ministro Palma que del programa Colombia Solar se aprobaron ocho billones de pesos para llevar energía fotovoltaica a comunidades de escasos recursos en el país y el proyecto iniciaría por la región Caribe, donde muchas familias vulnerables carecen del servicio de energía.