Angie Rodríguez renunció como superintendente ad hoc de la Nueva EPS

En una carta fechada el 17 de diciembre de 2025 y dirigida a Petro, Angie Rodríguez explicó que su decisión está relacionada con una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el presunto uso indebido de su nombre.

La exministra de Justicia María Ángela Buitrago hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
La entonces ministra de Justicia, María Ángela Buitrago, hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
Foto: Presidencia.
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

