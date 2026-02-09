Jhon Durán ya tiene nuevo club y lo presentan como agente de famosa película

Es oficial: Jhon Durán es nuevo jugador del Zenit de Rusia. El club, con sede en la ciudad de San Petersburgo, oficializó la llegada del delantero colombiano a través de una publicación en sus redes sociales, con un video inspirado en la película Hombres de Negro.

"El agente JD ha llegado", se lee en la publicación del equipo ruso, en donde se puede ver al delantero colombiano celebrando sus goles en los diferentes equipos en los que ha estado, como el Aston Villa, Al-Nassr y Fenerbahçe. Además, al final del clip aparece el delantero con unas gafas oscuras, traje negro y camisa blanca, como los personajes de la película los Hombres de Negro, que tiene como principal protagonista a Will Smith.

Durán, que llega a su tercer equipo en menos de un año, se incorpora a uno de los clubes más importantes del fútbol ruso. Se calcula que su debut se dará a finales del mes de febrero. El atacante viene de jugar en el Fenerbahce de Turquía; sin embargo, sus derechos deportivos pertenecen al Al-Nassr de Arabia Saudita.



Durán jugará en Rusia, pero a préstamo

El colombiano competirá únicamente en el torneo local, debido a que los clubes rusos no están autorizados a participar en competiciones internacionales como consecuencia de las sanciones impuestas al país por la guerra con Ucrania. El préstamo del delantero no incluye opción de compra y, por ahora, antes del Mundial de Fútbol de la Fifa, Durán buscará mejorar su nivel en Rusia para estar en la lista de los 26 convocados por el seleccionador Néstor Lorenzo.

En su paso por el Fenerbahce disputó 20 partidos, marcó 5 goles y registró 2 asistencias. Con el Al-Nassr jugó 17 encuentros y anotó 12 goles.



El otro colombiano del Zenit

Jhon Jáder Durán se encontrará en el camerino con su compatriota Wilmar Barrios, quien se ha convertido en referente del Zenit desde su llegada en el 2019. El volante, quien figuró con el equipo de mayores de Colombia, también se desempeña como capitán del equipo ruso tras 226 partidos en los que ha marcado tres goles y ha realizado siete asistencias.