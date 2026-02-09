En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Detienen a hombre acusado de secuestrar y abusar sexualmente a su pareja durante diez días

Detienen a hombre acusado de secuestrar y abusar sexualmente a su pareja durante diez días

La víctima relató a la policía que fue amenazada varias veces con ser desfigurada con ácido e inducida a beber lejía y que en una ocasión, tras un intento fallido de fuga, el hombre le habría cortado el pelo con una maquinilla.

