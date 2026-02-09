Luis Javier Suárez, el héroe del Sporting: nuevo agónico gol contra el Porto

Luis Javier Suárez volvió a aparecer en un momento determinante y sostuvo al Sporting de Lisboa en un partido exigente fuera de casa. Este lunes, el colombiano anotó en el último minuto el gol para seguir en la lucha de disputar el título de la liga de Portugal.

La buena racha de Luis Javier Suárez, que partido tras partido se consolida como protagonista en el Sporting de Lisboa, se concretó en la visita al Porto en el cierre de la fecha 21 de la liga. Cuando todo parecía que los dragones se iban a llevar los tres puntos, apareció el delantero de la tricolor para anotar el 1 a 1 final.

El gol del empate fue obra de Luis Javier Suárez, quien apareció en el minuto 10 del tiempo suplementario del segundo tiempo para marcar el tanto que le permitió al Sporting sumar un punto como visitante.

Luis Javier Suárez 🇨🇴 marcó un gol tras el rebote de penalti en el último minuto para el 1 a 1 del Sporting de Lisboa en el Clásico frente al Porto. Muy concentrado para aprovechar la segunda jugada. pic.twitter.com/efvzQKAwYf — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) February 9, 2026

Los números de Luis Javier Suárez

En la presente temporada de la liga de Portugal, Suárez ha disputado 21 partidos, en los que ha anotado 19 goles y ha entregado 4 asistencias. Estos números han sido determinantes para que el Sporting se ubique en la segunda posición de la tabla de clasificaciones, con 52 puntos a cuatro unidades del líder, el Porto.



El delantero también ha tenido un rendimiento destacado en la Champions League, donde ha marcado 4 goles en 8 partidos, contribuyendo a que su equipo se clasificara directamente a los octavos de final.

Luis Javier Suárez Foto: AFP

El próximo partido del Sporting de Lisboa por la liga portuguesa será el 15 de febrero, a las 3:30 de la tarde, hora colombiana, frente al Famalicão.