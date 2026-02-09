En vivo
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Cayeron presuntos responsables de atentado terrorista en La Plata, Huila

Cayeron presuntos responsables de atentado terrorista en La Plata, Huila

Se trata de alias 'Pinzas' y otros dos disidentes quienes, según las autoridades, son señalados de participar en el atentado terrorista en Semana Santa del 2025 en el municipio de La Plata.

