Cayeron presuntos responsables de atentado terrorista en La Plata, Huila

En un trabajo de investigación que se extendió por más de nueve meses, la Policía con el apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron en el Huila a tres presuntos integrantes de la red de apoyo del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.

Entre los capturados en las diligencias de allanamiento que se cumplieron en los municipios de La Plata y Gigante, se encuentra alias ‘Miguel’ o ‘Pinzas’ principal cabecilla de adelantar acciones delictivas dentro de esa organización armada ilegal que delinque en el occidente del departamento.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían participado en el atentado terrorista el Jueves santo del 17 de abril del 2025 en el que fue activada una motocicleta con explosivos en inmediaciones de la estación de policía del municipio de La Plata, hecho que les causó la muerte a dos hermanos y dejó heridas a otras 30 personas.

“Hoy demostramos que quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de nuestros ciudadanos no tendrán refugio ni impunidad”, indicó el general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional.



Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.