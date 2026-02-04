En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Videos revelan cómo ELN le “gana” territorios a disidencias en el Catatumbo: estaban en un celular

Videos revelan cómo ELN le “gana” territorios a disidencias en el Catatumbo: estaban en un celular

Grabaciones obtenidas por inteligencia militar muestran combates armados, incursiones violentas y la toma de posiciones estratégicas por parte del ELN en medio de una guerra criminal sin control.

Videos revelan cómo ELN le “gana” territorios a disidencias en el Catatumbo: estaban en un celular
Videos revelan cómo ELN le “gana” territorios a disidencias en el Catatumbo: estaban en un celular
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad