Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

La Caribeña Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su larga trayectoria y la confianza que ha construido a lo largo del tiempo la han posicionado como una de las opciones preferidas por miles de apostadores en distintas regiones del país.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 3 febrero 2026 0964 - 7 Caribeña Día 2 febrero 2026 0852 - 2 Caribeña Día 1 febrero 2026 0468 - 1 Caribeña Día 31 enero 2026 2568 - 6 Caribeña Día 30 enero 2026 4872 - 4 Caribeña Día 29 enero 2026 1256 - 2 Caribeña Día 27 enero 2026 2621-2 Caribeña Día 26 enero 2026 9356 - 4 Caribeña Día 25 enero 2026 1217 - 8 Caribeña Día 24 enero 2026 9343 - 4 Caribeña Día 23 enero 2026 4823 - 6

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Una vez finalizado el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después, permitiendo que los jugadores consulten de forma rápida y sencilla si su número resultó ganador.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

La Caribeña Día ofrece varias modalidades de juego, en las que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones hacen que el juego sea dinámico y flexible, ya que cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y a su estrategia de juego.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Uno de los aspectos que ha impulsado la popularidad de La Caribeña Día es la accesibilidad de sus apuestas, pensadas para diferentes perfiles de jugadores:



Valor mínimo: $500

Valor máximo: $10.000

Esta variedad de montos permite que el juego sea atractivo tanto para quienes participan de manera ocasional como para los apostadores más frecuentes.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio de La Caribeña Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: únicamente documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Premios mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, expedida en los últimos 30 días.

En el caso de premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.