Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

La Caribeña Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su larga trayectoria y la confianza que ha construido a lo largo del tiempo la han posicionado como una de las opciones preferidas por miles de apostadores en distintas regiones del país.
El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de La Caribeña Día se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Una vez finalizado el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después, permitiendo que los jugadores consulten de forma rápida y sencilla si su número resultó ganador.
La Caribeña Día ofrece varias modalidades de juego, en las que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones hacen que el juego sea dinámico y flexible, ya que cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y a su estrategia de juego.
Uno de los aspectos que ha impulsado la popularidad de La Caribeña Día es la accesibilidad de sus apuestas, pensadas para diferentes perfiles de jugadores:
Esta variedad de montos permite que el juego sea atractivo tanto para quienes participan de manera ocasional como para los apostadores más frecuentes.
Para reclamar un premio de La Caribeña Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:
De acuerdo con el valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
En el caso de premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.