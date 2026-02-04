Tres personas fueron capturadas por corrupción de alimentos en Antioquia

Tres hombres fueron capturados en pleno casco urbano del municipio de San Pedro de los Milagros, en Antioquia, cuando tenían 500 kilos de carne en su poder. La carne era transportada en bolsas plásticas.

Un hecho ha generado indignación entre los habitantes del municipio de San Pedro de los Milagros, en el norte del departamento, tres sujetos se movilizaban por las vías del municipio, con cinco paquetes que llamaron la atención no solo de la comunidad sino también de las autoridades.

En medio de un operativo de control organizado por el grupo de Carabineros de la Policía de Antioquia, fueron interceptados tres hombres cuando llevaban estos paquetes inusuales. Al revisar el contenido de las bolsas, los uniformados se encontraron con 500 kilos de carne cruda que era transportada de manera irregular.

De acuerdo con el reporte entregado por los uniformados, al momento de la inspección, los sujetos no contaban con la documentación requerida para movilizar la carne cruda y tampoco contaban con los elementos de salubridad necesarios para mantener la cadena de frío de la carne, por lo cual la mercancía fue decomizada.



Las investigaciones preliminares por parte de las autoridades apuntan a que la carne habría sido conseguida de manera irregular, bajo una práctica que se está poniendo de moda en el municipio.

Los ladrones ingresan a las fincas donde hay ganado y en cuestión de minutos matan y descarnan la res.

La comunidad ha alertado a las autoridades del creciente uso de esta práctica y de mataderos ilegales, que vulnera a los dueños de las fincas, atenta contra la vida de los animales, y especialmente, pone en riesgo la vida de las personas que puedan llegar a consumir esta carne que no cuenta con las medidas de salubridad necesarias.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que respondan los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 372 del Código Penal.