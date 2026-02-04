Indagarán a Efraín Cepeda por señalamientos de Álvaro Ashton sobre presuntos nexos paramilitares

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el senador Efraín Cepeda tras la compulsa de copias de la JEP al alto tribunal sobre las declaraciones que entregó el exsenador Álvaro Ashton donde aseguró que Cepeda tendría alianzas con grupos paramilitares

En octubre del 2025, a la Corte Suprema de Justicia llegó una compulsa de copias proveniente desde la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), luego de que ese tribunal de justicia transicional mantuviera el sometimiento del exsenador liberal Álvaro Ashton, quien reveló presuntos nexos entre las AUC y políticos colombianos.

En ese sentido, se abrieron dos radicados el del ministro del Interior, Armando Benedetti, le correspondió al magistrado Reyes, quien está analizando el tema para determinar si los hechos corresponden a otra investigación que ya exista contra el jefe de esta cartera.

Y el del congresista conservador Efraín Cepeda le correspondió al magistrado Francisco Farfán quien abrió indagación previa y ordenó escuchar a Álvaro Asthton en ampliación de denuncia y a Cepeda en versión libre, que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero.



¿Cuáles fueron las revelaciones de Álvaro Ashton en la JEP?

Según Álvaro Ashton, dichas alianzas involucraron a dirigentes políticos, miembros de la fuerza pública y empresarios, quienes colaboraron con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, comandado por ‘Don Antonio’ (Édgar Ignacio Flórez Fierro) y Carlos Mario García Ávila.



Foto Álvaro Ashton - Facebook

En audiencia única de aporte a la verdad plena, Ashton confirmó la existencia de pactos económicos, políticos y electorales entre actores públicos y privados que facilitaron la cooptación de instituciones, la manipulación de elecciones y el control político en Atlántico y Magdalena.

Ashton reconoció su responsabilidad política y moral, aseguró que sus actuaciones “contribuyeron a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley” y ofreció un perdón público a los ciudadanos de Barranquilla. Además, se comprometió a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva en beneficio de las víctimas del Atlántico y el Magdalena.

Durante su intervención, el exsenador señaló a varios dirigentes que habrían tenido acercamientos o acuerdos con estructuras paramilitares.

Entre ellos, mencionó a los congresistas Efraín Cepeda, David Char Navas, Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Jorge Gerlein Echeverría y el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien atribuyó la promoción de artículos de la Ley 975 de 2005 favorables a las AUC.

Ashton relató que incluso algunos miembros de la logia masónica de Barranquilla habrían facilitado reuniones y acercamientos entre empresarios, políticos y emisarios de las AUC, usando la organización como espacio de “influencia social y legitimación pública” de esos acuerdos.