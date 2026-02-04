En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Indagarán a Efraín Cepeda por señalamientos de Álvaro Ashton sobre presuntos nexos paramilitares

Indagarán a Efraín Cepeda por señalamientos de Álvaro Ashton sobre presuntos nexos paramilitares

A la Corte Suprema llegó una compulsa de copias de la JEP, luego de que ese tribunal mantuviera el sometimiento del exsenador Ashton, quien reveló presuntos nexos entre las AUC y políticos colombianos.

