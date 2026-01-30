En vivo
Caribe  / Denuncian que grupo paramilitar prohíbe hacer campaña política en un barrio de Santa Marta

Denuncian que grupo paramilitar prohíbe hacer campaña política en un barrio de Santa Marta

Según la denuncia en Villa Betel el brazo urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra les prohibió poner afiches y pendones, mientras crece el miedo por la extorsión en la zona.

