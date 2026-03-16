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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así funcionarán las rutas de TransMilenio durante el Estéreo Picnic 2026

Así funcionarán las rutas de TransMilenio durante el Estéreo Picnic 2026

Nuevamente TransMilenio habilitó rutas especiales durante los días en que se realizará el Festival Estéreo Picnic. Conozca aquí cuáles son y sus horarios.

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