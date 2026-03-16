Así funcionarán las rutas de TransMilenio durante el Estéreo Picnic 2026

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A pocos días de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, TransMilenio confirmó una noticia que muchos asistentes estaban esperando: habrá rutas especiales disponibles durante los días del evento, que se realizará el 20, 21 y 22 de marzo.
La medida busca facilitar la movilidad de miles de personas que se desplazarán hacia el festival, ofreciendo alternativas de transporte público seguras y eficientes antes y después de cada jornada.
Durante el festival se habilitarán tres servicios TransMiZonales especiales hacia el centro, norte y sur de la ciudad para ayudar con la salida de los miles de asistentes que estarán en el Parque Simón Bolívar.
Estas son las paradas de estas rutas especiales:
Ruta: Unicentro
Ruta: Septimazo
Ruta: Av. 1 de Mayo
Las rutas habituales operarán su horario habitual, es decir, hasta las 11:00 de la noche. Mientras que los servicios especiales se prevé que lo hará hasta las 2:00 de la mañana y el flujo de vehículos se hará con base a la demanda de pasajeros que se dé a la salida del evento en cualquier de los tres días.
TransMilenio contará con rutas especiales desde la Calle 53 con carrera 66A, punto clave para llegar al Estéreo Picnic. Además, estaciones como Salitre-El Greco, CAN y Movistar Arena funcionan como conexiones para tomar servicios zonales hacia el evento.
Se recomienda planear el viaje con anticipación, usar estaciones cercanas según tu ubicación y tener la tarjeta recargada. Para el regreso, habrá rutas habilitadas hacia zonas como Unicentro, la carrera Séptima y la avenida Primero de Mayo.
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