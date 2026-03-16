Así funcionarán las rutas de TransMilenio durante el Estéreo Picnic 2026

A pocos días de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, TransMilenio confirmó una noticia que muchos asistentes estaban esperando: habrá rutas especiales disponibles durante los días del evento, que se realizará el 20, 21 y 22 de marzo.

La medida busca facilitar la movilidad de miles de personas que se desplazarán hacia el festival, ofreciendo alternativas de transporte público seguras y eficientes antes y después de cada jornada.

Bus de TransMilenio Foto: AFP

Rutas especiales de TransMilenio para el Estéreo Picnic 2026

Durante el festival se habilitarán tres servicios TransMiZonales especiales hacia el centro, norte y sur de la ciudad para ayudar con la salida de los miles de asistentes que estarán en el Parque Simón Bolívar.

Estas son las paradas de estas rutas especiales:



Ruta: Unicentro



AC 53 - KR 66 A

C.C. Metrópolis

Cafam Floresta

C.C. Iserra 100

Olímpica Calle 100

AK 15 - CL 101

C.C. Unicentro

C.C. Bulevar Niza

AV. Suba - CL 106

Ruta: Septimazo



AC 53 - KR 66 A

AC 53 - KR 37

Concejo de Btá

Planetario de Btá

C.C. San Martín

U. Javeriana

U. De La Salle

AK 7 - CL 72 Bis

AK 7 - CL 81

CL 94 - KR 14

Ruta: Av. 1 de Mayo



AC 53 - KR 66 A

C.C. Gran Estación

C.C. Salitre Plaza

Tres Elefantes

C.C. Multiplaza

Bavaria

AV. 1 de Mayo

¿Cuál es la mejor ruta de TransMilenio para llegar al portal El Dorado? Foto: TransMilenio

Horarios de operación de TransMilenio durante el festival

Las rutas habituales operarán su horario habitual, es decir, hasta las 11:00 de la noche. Mientras que los servicios especiales se prevé que lo hará hasta las 2:00 de la mañana y el flujo de vehículos se hará con base a la demanda de pasajeros que se dé a la salida del evento en cualquier de los tres días.



Estaciones de TransMilenio cercanas al Estéreo Picnic y cómo llegar

TransMilenio contará con rutas especiales desde la Calle 53 con carrera 66A, punto clave para llegar al Estéreo Picnic. Además, estaciones como Salitre-El Greco, CAN y Movistar Arena funcionan como conexiones para tomar servicios zonales hacia el evento.

Se recomienda planear el viaje con anticipación, usar estaciones cercanas según tu ubicación y tener la tarjeta recargada. Para el regreso, habrá rutas habilitadas hacia zonas como Unicentro, la carrera Séptima y la avenida Primero de Mayo.

TransMilenio Foto: Alcaldía de Bogotá