Festival Estéreo Picnic 2026: mapa, actividades, artistas y todo lo que debe saber

El 20, 21 y 22 de marzo, es decir, en pocos días, Bogotá será epicentro de música y entretenimiento con el Festival Estéreo Picnic 2026. Más de 50 artistas llegarán al Parque Simón Bolívar para poner a disfrutar a miles de personas que estarán en los cuatro escenarios que estarán disponibles estos tres días.



¿Cuáles son los artistas del Festival Estéreo Picnic 2026?

Viernes, 20 de marzo: Tyler, the creator; Lorde, Peggy Goum Turnstile, Brutalismus 3000, Addison RAE, Katseye, YOUSUKE YUKIMATSU, DJO, Royel Otis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicolás y los Fumadores, SIX SEX, Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, ERROR99, Innexen y Briela Veneno.

Tyler, the creator; Lorde, Peggy Goum Turnstile, Brutalismus 3000, Addison RAE, Katseye, YOUSUKE YUKIMATSU, DJO, Royel Otis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicolás y los Fumadores, SIX SEX, Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, ERROR99, Innexen y Briela Veneno. Sábado, 21 de marzo: The Killers, Young Miko, KYGO, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Ivan Cornejo, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, HVOB, Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, ROI TURBO, Aria Vega, Daniel Andrés y Silvia Ponce.

The Killers, Young Miko, KYGO, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Ivan Cornejo, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, HVOB, Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, ROI TURBO, Aria Vega, Daniel Andrés y Silvia Ponce. Domingo, 22 de marzo: Sabrina CarSpenter, Skrillex, Deftones, Doechi, Interpol, Ben Bohmer, Men i Trust, Aitana, lasso, Viagra Boys, 2HOLLIS, XXX, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antopik03 y Agraciada.

Mapa oficial del Festival Estéreo Picnic 2026

Foto: Páramo Presenta

Los tres más importantes del Festival Estéreo Picnic 2026

Sabrina Carpenter: conocida como la ‘Barbie Campestre’, la joya del pop llega por primera vez a Colombia con toda la escenografía que la hizo famosa a nivel mundial. Sus éxitos “Please Please Please”, “Espresso”, “Taste”, “Minchild”, entre otros, han liderado listas de reproducción en todo el mundo. Agradece a Disney y Taylor Swift como los primeros pilares en impulsar su carrera, además de su familia.

Sabrina Carpenter // Foto: AFP

Tyler, The Creator: rapero y productor discográfico estadounidense con una fuerte influencia en el hip hop en los últimos años. Reconocido por su gran puesta en escena con éxitos como “See You Again”, “Like Him”, “Sugar On My Tongue”, “Are We Still Friends?”, entre otros. Ganador de diversos premios, entre esos, el Grammy anglo a mejor álbum hip hop.

Tyler The Creator // Foto: AFP

The Killers: banda de rock estadounidense formada en 2001 en Las Vegas con una amplia historia y con un recorrido en Colombia en donde se ha forjado todo un grupo de fans. Con éxitos como “Somebody Told Me”, “Read My Mind”, “Just Another Girl”, entre otros, han sido una agrupación con gran importancia a nivel internacional.

The Killers // Foto: Instagram @thekillers

Actividades en el Festival Estéreo Picnic 2026: no todo es música

En este entorno, algunas marcas han encontrado la oportunidad de participar en la experiencia del festival y acercarse a los asistentes a través de espacios de interacción y descanso dentro del evento.

En los últimos años, M&M’S ha tenido presencia en el festival. Allí, los asistentes pueden tomarse fotos, descansar o compartir con amigos mientras recorren el evento. Para la edición de 2026, habrá uno inspirado en la idea de una carrera.

Por otro lado, el clima suele ser uno de los elementos más impredecibles del Festival Estéreo Picnic y, en muchas ocasiones, termina siendo parte de la experiencia del evento. De acuerdo con datos del IDEAM, durante los días del festival las probabilidades de lluvia pueden variar entre el 30 % y el 70 %. En ese contexto, el llamado “Seguro del Sol”, una iniciativa que convertirá la lluvia en beneficios en la zona de Corona para algunos asistentes con el clima.

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Algunas compañías instalan zonas interactivas o de descanso, donde los asistentes pueden recargar energía entre presentaciones, tomarse fotografías o participar en dinámicas sencillas. Por ejemplo, marcas como Red Bull suelen desarrollar actividades relacionadas con energía y movimiento, mientras que McDonald's y Coca Cola participan principalmente con espacios de comida y bebidas dentro de las zonas gastronómicas del festival. Lo mismo Adidas, entre otras.

Espacio en el Festival Estéreo Picnic // Foto: suministrada

Fiesta en la fiesta

No solo habrá presencia de artistas en los cuatro escenarios principales del FEP, sino que en otras zonas también habrá DJ's y personajes invitados. Esto en el Club Aora o en el Coke Studio, este último que ha sido un stand dedicado a la fiesta, incluso, en 2025, tuvo a Doctor Krapula como invitado. Allí, se fusiona géneros como house, techno, latin core y hardtechno. Durante las tres jornadas del festival, el espacio reunirá a artistas y DJs que marcarán el pulso del escenario, entre ellos Prins Thomas, Byron The Aquarius, Calussa, Noise Mafia, entre otros nombres que harán parte de esta programación.

También habrá fiesta Pre-FEP que reunirá a fans de la música electrónica en una experiencia que anticipa el sonido y la atmósfera que la marca llevará al Festival Estéreo Picnic. La noche contará con la participación de Noise Mafia como uno de los DJs invitados, quien será el encargado de marcar el ritmo de esta previa musical con una selección que adelanta el estilo sonoro.

Horarios de fiesta en el FEP // Foto: Páramo Presenta

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Así funciona el sistema Cashless del FEP

El Festival Estéreo Picnic 2026 utilizará nuevamente el sistema Cashless, una manilla electrónica con la que los asistentes podrán pagar dentro del evento, que se realizará el 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar.

La pulsera se puede recargar antes de entrar al festival o dentro del evento, aunque se recomienda hacerlo previamente para evitar filas o fallas de señal. Con ella se podrán hacer compras simplemente acercándola a los datáfonos de los vendedores.

El monto mínimo de recarga es de $50.000 y el máximo de $5 millones, y también existe la opción de hacer la prerecarga en línea a través de la página oficial del festival. Para hacerlo, los usuarios deben ingresar al sitio web del evento, acceder a la sección de “Prerecarga de Cashless”, iniciar sesión o registrarse, ingresar el código de la pulsera, completar los datos del portador y elegir el método de pago.