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Blu Radio  / Entretenimiento  / Festival Estéreo Picnic 2026: mapa, actividades, artistas y todo lo que debe saber

Festival Estéreo Picnic 2026: mapa, actividades, artistas y todo lo que debe saber

Faltan pocos días para que se lleve a cabo el festival de música más importante del país y acá todo lo que debe saber si irá este fin de semana el Simón Bolívar.

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