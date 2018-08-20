Faltan pocos días para el Festival Cordillera en Bogotá y el Parque Simón Bolívar tiene todo listo para recibir a miles de fanáticos de la música durante el 12 y 13 de septiembre. Por eso, la organización dio a conocer un detalle crucial: el mapa oficial, el cual le permitirá a los asistentes ubicarse entre las actividades, escenarios y más.Mapa del Festival Cordillera 2026Lo que debe saber del mapa del Festival Cordillera 2026En total, el Festival Cordillera 2026 tendrá cuatro escenarios distribuidos por el Parque Simón Bolívar. El principal será el Nissan, ubicado sobre la calle 63, en la plazoleta central del parque. Los otros tres escenarios serán AVAL, Bulova y Cocuy, donde se presentarán diferentes artistas durante las dos jornadas del festival, que se realizarán el 12 y 13 de septiembre. Por eso, revisar previamente la ubicación de cada escenario será clave para organizar los recorridos y evitar desplazamientos innecesarios entre una presentación y otra.La zona de comidas estará ubicada junto al escenario AVAL y cerca de allí también estará la tienda de merchandising oficial. A lo largo del parque los asistentes encontrarán otros espacios que hacen parte de la experiencia del festival, como Coke Studio, Club Macondo y el mercadito latino, además de diferentes puntos para descansar, comer y disfrutar de actividades complementarias a la programación musical. La distribución busca que el público pueda permanecer durante buena parte de la jornada en el parque y combinar los conciertos con otras experiencias.El mapa también contará con dos zonas VIP, en las que habrá diferentes activaciones de las marcas presentes en Cordillera. Entre ellas estará Buchanan’s Pineapple, que tendrá un espacio dedicado a los asistentes durante los dos días del festival, con experiencias que incluyen degustaciones, activaciones con premios, DJs y espacios para fotografías. La propuesta de la marca busca presentar nuevas ocasiones para disfrutar el whisky, relacionadas con escenarios como los festivales de música, los tardeos, los asados y los encuentros entre amigos, bajo la idea de compartir con esa “familia elegida”.Dentro de esta experiencia también habrá una propuesta de coctelería, cuyo protagonista será el Pineapple Spritz, preparado con Buchanan’s Pineapple, tónica, Prosecco, piña y hielo. La bebida estará disponible en una barra desarrollada en alianza con Coca-Cola. Así, además de consultar los horarios de los artistas, los asistentes podrán identificar en el mapa las zonas gastronómicas, los escenarios, las áreas VIP, las experiencias de las marcas y los diferentes puntos de encuentro que estarán habilitados durante el Festival Cordillera 2026.¿Cuáles son los horarios de los artistas en el Festival Cordillera?Sábado, 12 de septiembreEscenario Cordillera14:15 - 15:00: Kei Linch15:45 - 16:45: Dread Mar I17:45 - 18:45: Fobia20:00 - 21:15: Andrés Calamaro22:30 - 23:45: BeéleGrupo Aval Aconcagua15:00 - 15:45: Nelda Piña16:45 - 17:45: Ed Maverick18:45 - 20:00: Cultura Profética21:15 - 22:30: Grupo Niche23:45 - 01:00: Sean PaulEscenario Cotopaxi14:15 - 15:00: Latin Brothers15:45 - 16:45: Emmanuel Horvilleur17:45 - 18:45: Ke Personajes20:00 - 21:00: Meme del Real22:45 - 23:45: Miguel MateosEscenario Cocuy15:00 - 15:45: Paula Pera16:45 - 17:45: Kapanga18:45 - 19:45: Poligamia21:30 - 22:30: Virus00:00 - 01:00: Lido PimientaDomingo, 13 de septiembreEscenario Cordillera14:30 - 15:15: Briela Ojeda16:00 - 17:00: Draco Rosa18:00 - 19:15: Andrés Cepeda20:15 - 21:30: Caifanes22:30 - 23:45: Ricky MartinGrupo Aval Aconcagua15:15 - 16:00: Estrambóticos17:00 - 18:00: Tan Bionica19:15 - 20:15: Mägo de Oz21:30 - 22:30: Kany García23:45 - 01:00: Panteón RococóEscenario Cotopaxi14:30 - 15:15: Árbol de Ojos16:00 - 17:00: Los de Adentro18:15 - 19:15: Dante Spinetta20:15 - 21:15: Vicente García22:30 - 23:30: Doctor KrápulaEscenario Cocuy15:15 - 16:00: Flor de Lava17:00 - 18:00: Jarabe de Palo19:15 - 20:15: Bonka21:30 - 22:30: Diamante Eléctrico