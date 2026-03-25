Lo que dejó el Festival Estéreo Picnic más allá de la música en Bogotá

Aunque artistas como Sabrina Carpenter, DJO, Tyler The Creator, The Killers, Deftones, entre otros, se llevaron los aplausos de los más de 140.000 asistentes al Festival Estéreo Picnic, no solo fueron estos espacios los que llevaron a todas las personas a disfrutar del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar.

A lo largo del parque hubo presencia de diversas actividades y activaciones, como espacios exclusivos para los gustos, por ejemplo, la casa Aora o el club de Sprite en donde las personas podían disfrutar del contenido que querían ver y escuchar, o un sitio para los amantes de la electrónica como Coke Studio.

El Festival Estéreo Picnic 2026 convirtió a Bogotá en uno de los grandes puntos de encuentro de la música en vivo en la región, con tres jornadas que reunieron a miles de asistentes en el Parque Simón Bolívar. El evento volvió a destacar por su diversidad sonora, mezclando pop, rock, electrónica, urbano e indie en una programación que reunió a artistas internacionales y propuestas muy esperadas por el público. Más allá de los conciertos, el festival mantuvo su esencia como una experiencia cultural y social que va mucho más allá de los escenarios.

O Don Julio abrió el Festival Estéreo Picnic 2026 con una fiesta VIP previa al inicio oficial del evento en Bogotá. La celebración reunió a invitados especiales, artistas y figuras del entretenimiento, y contó con una presentación sorpresa de Goyo. Durante los tres días del festival, la marca también tuvo un espacio exclusivo dentro del recinto, pensado como punto de encuentro y descanso para invitados y asistentes especiales. La ambientación estuvo inspirada en una hacienda mexicana, con una propuesta visual enfocada en resaltar el origen del tequila.



Festival Estéreo Picnic 2026 // Foto: Páramo Presenta

El evento no solo reafirmó su dimensión cultural, sino también su peso como proyecto de ciudad, al movilizar turismo, empleo y economía: cerca del 40 % del público llegó desde fuera de Bogotá, el impacto económico estimado alcanzó los 78 millones de dólares y más de 12.000 personas trabajaron cada día en su operación. A esto se sumaron 670 periodistas acreditados, más de 4.500 millones de pesos en aportes parafiscales y una amplia conversación digital que superó los 100 millones de impactos en redes sociales.

También en el Festival Estéreo Picnic 2026, M&M’s y Corona hicieron presencia con espacios pensados para acompañar la experiencia del público dentro del evento. Ambas marcas apostaron por activaciones enfocadas en el descanso, la interacción y los momentos de encuentro entre asistentes, integrándose al recorrido de quienes iban de escenario en escenario.

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Durante el fin de semana, el FEP dejó imágenes de escenarios llenos, recorridos masivos entre tarimas y una ciudad volcada a uno de sus eventos musicales más importantes del año. La edición 2026 también confirmó el peso que tiene el festival en la agenda cultural de Colombia, no solo por el cartel, sino por el movimiento que genera alrededor de la música, el entretenimiento y la conversación digital. Fue, en esencia, un fin de semana marcado por la energía del público, los shows en vivo y el regreso de una cita que ya es tradición en Bogotá.

Además de su dimensión artística, el FEP 2026 también dejó huella por su apuesta en sostenibilidad, inclusión y experiencias alrededor del festival. Se destacó el ahorro de más de 140 mil litros de agua gracias a nuevos sistemas de estabilización de estructuras, el uso de baños secos, reciclaje y paneles solares.