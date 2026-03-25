En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Lo que dejó el Festival Estéreo Picnic más allá de la música en Bogotá

Lo que dejó el Festival Estéreo Picnic más allá de la música en Bogotá

El evento musical más importante del país celebró su edición 2026 y no solo la música fue protagonista en el Parque Simón Bolívar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad