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El Estéreo Picnic cumple 15 años: así se vivió el festival, un fenómeno cultural en Colombia

El impacto del festival también trascendió lo económico, ya que cada edición genera una derrama económica de entre 17 y 20 millones de dólares.

estereo picnic.jpg
Festival Estereo Picnic 2026.
Foto: AFP.
Por: EFE
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Actualizado: 22 de mar, 2026

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