Confunden muñeca sexual hiperrealista con un cadáver y desatan megaoperativo por homicidio

Una muñeca sexual de apariencia extremadamente realista provocó una investigación policial por un supuesto asesinato en Australia, después de que fuera encontrada dentro de una maleta abandonada en una zona rural de Nueva Gales del Sur.

El insólito hallazgo ocurrió el domingo, cuando dos hombres que conducían por una zona rural encontraron la valija y observaron en su interior lo que inicialmente parecían ser restos humanos.

Ante la posibilidad de que se tratara de una víctima de homicidio, la Policía de Nueva Gales del Sur desplegó un equipo de detectives y expertos forenses para examinar la escena.

Policía creyó inicialmente que se trataba de restos humanos

La investigación comenzó como un posible caso de asesinato. Sin embargo, los análisis realizados por los especialistas permitieron establecer que el contenido de la maleta no correspondía a una persona.



La superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur, Linda Bradbury, explicó que la muñeca sexual era tan realista que incluso los agentes llegaron a confundirla inicialmente con un cuerpo humano.

“Inicialmente la confundieron con un humano”, explicó Bradbury a los periodistas. La funcionaria agregó que este tipo de muñecas pueden tener una apariencia muy similar a la de una persona real, lo que hizo que el hallazgo resultara especialmente desconcertante para los investigadores.

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La muñeca tenía cabello, ropa y hasta un aro en la nariz

Los exámenes forenses determinaron que se trataba de una muñeca sexual de apariencia realista. Entre sus características se encontraban ropa, cabello y un aro en la nariz. Pero había otro detalle que contribuyó a que los investigadores pensaran inicialmente que podían estar frente a un cadáver: la muñeca presentaba marcas similares a moretones y raspones.

Según la Policía, estas características hicieron todavía más difícil determinar a primera vista qué había realmente dentro de la maleta abandonada.

La investigación por el supuesto asesinato terminó

Después de realizar los análisis correspondientes, las autoridades descartaron que hubiera una víctima humana y concluyeron la investigación. La Policía confirmó que los exámenes forenses permitieron establecer que se trataba de una muñeca sexual hiperrealista y no de restos humanos.

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El curioso episodio demuestra hasta qué punto algunos de estos objetos pueden llegar a parecerse a una persona real, incluso en circunstancias que inicialmente llevaron a las autoridades a considerar un posible homicidio.